20 августа 2023

Белоруссия получит из РФ еще восемь вертолетов Ми-35

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Гражданская авиация. Пермь, ми 8, вертолет в небе
Россия доставит четыре вертолета в Белоруссию до конца этого года Фото:

Россия поставит вооруженным силам Белоруссии еще восемь вертолетов Ми-35М. Ожидается, что четыре из них будут переданы до конца текущего года. Об этом рассказал командир 50-й смешанной авиационной базы республики Владимир Скоркин.

«Ожидаем к концу этого года, это план — четыре машины. И в следующем году — еще четыре машины. То есть полностью будет эскадрилья Ми-35», — сказал Скоркин в эфире телеканала СТВ.

Ранее сообщалось, что в этом году Россия передаст Белоруссии военные самолеты Су-30СМ и вертолеты Ми-35М. Такое заявление сделал командующий ВВС Беларуси Андрей Лукьянович. Он подчеркнул, что белорусские пилоты уже прошли обучение по управлению этой техникой.

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Россия поставит вооруженным силам Белоруссии еще восемь вертолетов Ми-35М. Ожидается, что четыре из них будут переданы до конца текущего года. Об этом рассказал командир 50-й смешанной авиационной базы республики Владимир Скоркин. «Ожидаем к концу этого года, это план — четыре машины. И в следующем году — еще четыре машины. То есть полностью будет эскадрилья Ми-35», — сказал Скоркин в эфире телеканала СТВ. Ранее сообщалось, что в этом году Россия передаст Белоруссии военные самолеты Су-30СМ и вертолеты Ми-35М. Такое заявление сделал командующий ВВС Беларуси Андрей Лукьянович. Он подчеркнул, что белорусские пилоты уже прошли обучение по управлению этой техникой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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