Белоруссия получит из РФ еще восемь вертолетов Ми-35

20 августа 2023 в 23:25 Размер текста - 17 +

Россия доставит четыре вертолета в Белоруссию до конца этого года Фото: Сергей Русанов © URA.RU Россия поставит вооруженным силам Белоруссии еще восемь вертолетов Ми-35М. Ожидается, что четыре из них будут переданы до конца текущего года. Об этом рассказал командир 50-й смешанной авиационной базы республики Владимир Скоркин. «Ожидаем к концу этого года, это план — четыре машины. И в следующем году — еще четыре машины. То есть полностью будет эскадрилья Ми-35», — сказал Скоркин в эфире телеканала СТВ. Ранее сообщалось, что в этом году Россия передаст Белоруссии военные самолеты Су-30СМ и вертолеты Ми-35М. Такое заявление сделал командующий ВВС Беларуси Андрей Лукьянович. Он подчеркнул, что белорусские пилоты уже прошли обучение по управлению этой техникой.

Россия поставит вооруженным силам Белоруссии еще восемь вертолетов Ми-35М. Ожидается, что четыре из них будут переданы до конца текущего года. Об этом рассказал командир 50-й смешанной авиационной базы республики Владимир Скоркин. «Ожидаем к концу этого года, это план — четыре машины. И в следующем году — еще четыре машины. То есть полностью будет эскадрилья Ми-35», — сказал Скоркин в эфире телеканала СТВ. Ранее сообщалось, что в этом году Россия передаст Белоруссии военные самолеты Су-30СМ и вертолеты Ми-35М. Такое заявление сделал командующий ВВС Беларуси Андрей Лукьянович. Он подчеркнул, что белорусские пилоты уже прошли обучение по управлению этой техникой.