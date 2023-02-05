Белоруссия получит от РФ вертолеты Ми-35М и самолеты Су-30СМ

05 февраля 2023 в 23:25 Размер текста - 17 +

Командующий ВС Беларуси заявил о поставках российских истребителей и вертолетов Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Белоруссия в нынешнем году получит от России военные самолеты Су-30СМ, а также вертолеты Ми-35М. Об этом заявил командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных сил (ВС) Беларуси Андрей Лукьянович. «В этом году запланирована закупка самолетов Су-30СМ. А в ближайшее время авиация получит вертолеты Ми-35М», — сообщил Лукьянович, слова которого передает « Белта ». Согласно его заявлению, Белоруссия уже располагает целой системой противовоздушной обороны, а армия своевременно оснащается новейшей техникой. Лукьянович отметил, что белорусские пилоты уже обучены управлению соответствующей техникой. Ранее Белоруссия совместно с Россией провела военные учения. В Белом доме последние вызвали панику, поскольку Соединенные Штаты обеспокоены расширяющимся сотрудничеством двух стран в военной сфере. На Украине, в свою очередь, взлеты белорусских истребителей спровоцировали воздушную тревогу на территории всей страны. Президенты России Владимир Путин и Беларуси Александр Лукашенко договорились также о проведении встречи в ближайшее время, где будут обсуждаться вопросы дальнейшего взаимодействия, передает RT.

Белоруссия в нынешнем году получит от России военные самолеты Су-30СМ, а также вертолеты Ми-35М. Об этом заявил командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных сил (ВС) Беларуси Андрей Лукьянович. «В этом году запланирована закупка самолетов Су-30СМ. А в ближайшее время авиация получит вертолеты Ми-35М», — сообщил Лукьянович, слова которого передает «Белта». Согласно его заявлению, Белоруссия уже располагает целой системой противовоздушной обороны, а армия своевременно оснащается новейшей техникой. Лукьянович отметил, что белорусские пилоты уже обучены управлению соответствующей техникой. Ранее Белоруссия совместно с Россией провела военные учения. В Белом доме последние вызвали панику, поскольку Соединенные Штаты обеспокоены расширяющимся сотрудничеством двух стран в военной сфере. На Украине, в свою очередь, взлеты белорусских истребителей спровоцировали воздушную тревогу на территории всей страны. Президенты России Владимир Путин и Беларуси Александр Лукашенко договорились также о проведении встречи в ближайшее время, где будут обсуждаться вопросы дальнейшего взаимодействия, передает RT.