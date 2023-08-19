19 августа 2023

В аэропорту Кольцово объявили эвакуацию. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург , кольцово, ночной аэропорт
Звуковое оповещение пожарной тревоги работало на протяжении нескольких минут, сообщил очевидец Фото:

В Екатеринбурге в аэропорту Кольцово вечером 20 августа сработала пожарная сигнализация. Людей просили немедленно выйти на улицу, сообщили URA.RU очевидцы происшествия.

«Только села в Кольцово, а пожарная тревога уже работала», — сказала первая собеседница агентства. При этом, по ее словам, пассажиры и персонал не выходили из здания. По данным второго собеседника, звуковое оповещение длилось на протяжении нескольких минут. «По громкой связи говорили, что сработала пожарная сигнализация, но неясно, чем она была вызвана, опасности никакой нет», — сообщил URA.RU очевидец.

В пресс-службе Кольцово корреспонденту URA.RU сообщили, что никакой угрозы в аэропорту нет. Сотрудники работают в штатном режиме. В пресс-службе пообещали рассказать о причинах срабатывания пожарной сигнализации.

Обновлено в 23:39 (21:39 МСК):

В аэропорту Кольцово проводилась плановая проверка системы противопожарной безопасности, сообщили URA.RU в пресс-службе воздушной гавани. Аэропорт работает в штатном режиме.

По словам очевидицы, люди не паниковали и не выходили из аэропорта
По словам очевидицы, люди не паниковали и не выходили из аэропорта
Фото:

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В Екатеринбурге в аэропорту Кольцово вечером 20 августа сработала пожарная сигнализация. Людей просили немедленно выйти на улицу, сообщили URA.RU очевидцы происшествия. «Только села в Кольцово, а пожарная тревога уже работала», — сказала первая собеседница агентства. При этом, по ее словам, пассажиры и персонал не выходили из здания. По данным второго собеседника, звуковое оповещение длилось на протяжении нескольких минут. «По громкой связи говорили, что сработала пожарная сигнализация, но неясно, чем она была вызвана, опасности никакой нет», — сообщил URA.RU очевидец. В пресс-службе Кольцово корреспонденту URA.RU сообщили, что никакой угрозы в аэропорту нет. Сотрудники работают в штатном режиме. В пресс-службе пообещали рассказать о причинах срабатывания пожарной сигнализации. Обновлено в 23:39 (21:39 МСК): В аэропорту Кольцово проводилась плановая проверка системы противопожарной безопасности, сообщили URA.RU в пресс-службе воздушной гавани. Аэропорт работает в штатном режиме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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