В пресс-службе Кольцово назвали причину эвакуации в аэропорту

В аэропорту Кольцово людей эвакуировали из-за плановой противопожарной проверки

20 августа 2023 в 23:54 Размер текста - 17 +

Звуковое оповещение об эвакуации работало несколько минут Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В екатеринбургском аэропорту Кольцово вечером 20 августа была объявлена эвакуация из-за плановой проверки системы противопожарной безопасности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе воздушной гавани. «[В Кольцово] проводилась плановая проверка системы противопожарной безопасности. Аэропорт работает в штатном режиме», — сказано в сообщении. Об эвакуации в Кольцово URA.RU рассказали пассажиры, которые находились внутри здания. По их словам, звуковое оповещение работало несколько минут. Люди сохраняли спокойствие и не выходили на улицу.

В екатеринбургском аэропорту Кольцово вечером 20 августа была объявлена эвакуация из-за плановой проверки системы противопожарной безопасности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе воздушной гавани. «[В Кольцово] проводилась плановая проверка системы противопожарной безопасности. Аэропорт работает в штатном режиме», — сказано в сообщении. Об эвакуации в Кольцово URA.RU рассказали пассажиры, которые находились внутри здания. По их словам, звуковое оповещение работало несколько минут. Люди сохраняли спокойствие и не выходили на улицу.