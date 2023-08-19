19 августа 2023

В пресс-службе Кольцово назвали причину эвакуации в аэропорту

В аэропорту Кольцово людей эвакуировали из-за плановой противопожарной проверки
© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, очередь в аэропорт
Звуковое оповещение об эвакуации работало несколько минут Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово вечером 20 августа была объявлена эвакуация из-за плановой проверки системы противопожарной безопасности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«[В Кольцово] проводилась плановая проверка системы противопожарной безопасности. Аэропорт работает в штатном режиме», — сказано в сообщении.

Об эвакуации в Кольцово URA.RU рассказали пассажиры, которые находились внутри здания. По их словам, звуковое оповещение работало несколько минут. Люди сохраняли спокойствие и не выходили на улицу.

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово вечером 20 августа была объявлена эвакуация из-за плановой проверки системы противопожарной безопасности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе воздушной гавани. «[В Кольцово] проводилась плановая проверка системы противопожарной безопасности. Аэропорт работает в штатном режиме», — сказано в сообщении. Об эвакуации в Кольцово URA.RU рассказали пассажиры, которые находились внутри здания. По их словам, звуковое оповещение работало несколько минут. Люди сохраняли спокойствие и не выходили на улицу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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