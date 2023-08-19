В пресс-службе Кольцово назвали причину эвакуации в аэропорту

Звуковое оповещение об эвакуации работало несколько минут
В екатеринбургском аэропорту Кольцово вечером 20 августа была объявлена эвакуация из-за плановой проверки системы противопожарной безопасности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
«[В Кольцово] проводилась плановая проверка системы противопожарной безопасности. Аэропорт работает в штатном режиме», — сказано в сообщении.
Об эвакуации в Кольцово URA.RU рассказали пассажиры, которые находились внутри здания. По их словам, звуковое оповещение работало несколько минут. Люди сохраняли спокойствие и не выходили на улицу.
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