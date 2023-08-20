20 августа 2023
19 августа 2023

Полицейские поймали Пятницу, находившегося в федеральном розыске. Видео

В Каменске-Уральском поймали мужчину по фамилии Пятница, он скрывался от суда
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Валерий Пятница подозревается в мошенничестве, ему грозит до десяти лет колонии Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) полицейские поймали 26-летнего Валерия Пятницу, который находился в федеральном розыске. Его подозревают в мошенничестве, сообщили в пресс-службе МО МВД России «Каменск-Уральский».

«Сотрудники отдела уголовного розыска совместно с нарядом ДПС поймали 26-летнего Валерия Пятницу, который был в федеральном розыске и скрывался от суда. Мужчина подозревается в мошенничестве», — пишет пресс-служба ведомства в соцсети «ВКонтакте». Его задержали 18 августа возле дома №34 по улице Ленина.

По данным силовиков, мужчина в 2020 году вместе с группой мошенников похитили у банка десять млн рублей. Аферисты взяли кредиты, предъявив, поддельные документы. Деньги они обналичили в разных городах России, в частности, в Санкт-Петербурге.

Пятница заключен под стражу. Скоро он вновь предстанет перед судом.

Валерия Пятницу объявили в розыск еще в мае. Отмечалось, что если вина свердловчанина будет доказана, то он будет осужден по статье 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой статье — 10 лет лишения свободы.

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) полицейские поймали 26-летнего Валерия Пятницу, который находился в федеральном розыске. Его подозревают в мошенничестве, сообщили в пресс-службе МО МВД России «Каменск-Уральский». «Сотрудники отдела уголовного розыска совместно с нарядом ДПС поймали 26-летнего Валерия Пятницу, который был в федеральном розыске и скрывался от суда. Мужчина подозревается в мошенничестве», — пишет пресс-служба ведомства в соцсети «ВКонтакте». Его задержали 18 августа возле дома №34 по улице Ленина. По данным силовиков, мужчина в 2020 году вместе с группой мошенников похитили у банка десять млн рублей. Аферисты взяли кредиты, предъявив, поддельные документы. Деньги они обналичили в разных городах России, в частности, в Санкт-Петербурге. Пятница заключен под стражу. Скоро он вновь предстанет перед судом. Валерия Пятницу объявили в розыск еще в мае. Отмечалось, что если вина свердловчанина будет доказана, то он будет осужден по статье 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой статье — 10 лет лишения свободы.
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