В Свердловской области разыскивают Пятницу. Фото

В Каменск-Уральском разыскивают молодого человека по фамилии Пятница
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Избрание меры пресечения. Курган. , полиция
Полиция подозревает свердловчанина в мошенничестве Фото:

В Каменск-Уральском (Свердловская область) разыскивают 22-летнего Валерия Пятницу. Свердловчанина подозревают в мошенничестве.

«За совершение преступления разыскивается Валерий Пятница, 1997 года рождения», — говорится в сообщении в группе во «ВКонтакте» «МО МВД России Каменск-Уральский». В случае, если вина молодого свердловчанина будет доказана, то он будет осужден по статье 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Максимальная санкция по данной статье — 10 лет лишения свободы.

Ранее URA.RU писало, что силовики задержали в Екатеринбурге преступника, находившегося в федеральном розыске. Сотрудники МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский задержали 22-летнего местного жителя, который подозревается в краже конструктора из детского магазина на сумму почти 60 тысяч рублей.

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В Каменск-Уральском (Свердловская область) разыскивают 22-летнего Валерия Пятницу. Свердловчанина подозревают в мошенничестве. «За совершение преступления разыскивается Валерий Пятница, 1997 года рождения», — говорится в сообщении в группе во «ВКонтакте» «МО МВД России Каменск-Уральский». В случае, если вина молодого свердловчанина будет доказана, то он будет осужден по статье 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Максимальная санкция по данной статье — 10 лет лишения свободы. Ранее URA.RU писало, что силовики задержали в Екатеринбурге преступника, находившегося в федеральном розыске. Сотрудники МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский задержали 22-летнего местного жителя, который подозревается в краже конструктора из детского магазина на сумму почти 60 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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