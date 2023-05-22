В Свердловской области разыскивают Пятницу. Фото

В Каменск-Уральском разыскивают молодого человека по фамилии Пятница

22 мая 2023 в 16:35 Размер текста - 17 +

Полиция подозревает свердловчанина в мошенничестве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Каменск-Уральском (Свердловская область) разыскивают 22-летнего Валерия Пятницу. Свердловчанина подозревают в мошенничестве. «За совершение преступления разыскивается Валерий Пятница, 1997 года рождения», — говорится в сообщении в группе во «ВКонтакте» «МО МВД России Каменск-Уральский». В случае, если вина молодого свердловчанина будет доказана, то он будет осужден по статье 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Максимальная санкция по данной статье — 10 лет лишения свободы. Ранее URA.RU писало, что силовики задержали в Екатеринбурге преступника, находившегося в федеральном розыске. Сотрудники МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский задержали 22-летнего местного жителя, который подозревается в краже конструктора из детского магазина на сумму почти 60 тысяч рублей. Фото: группа во «ВКонтакте» «МО МВД России Каменск-Уральский»

В Каменск-Уральском (Свердловская область) разыскивают 22-летнего Валерия Пятницу. Свердловчанина подозревают в мошенничестве. «За совершение преступления разыскивается Валерий Пятница, 1997 года рождения», — говорится в сообщении в группе во «ВКонтакте» «МО МВД России Каменск-Уральский». В случае, если вина молодого свердловчанина будет доказана, то он будет осужден по статье 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Максимальная санкция по данной статье — 10 лет лишения свободы. Ранее URA.RU писало, что силовики задержали в Екатеринбурге преступника, находившегося в федеральном розыске. Сотрудники МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский задержали 22-летнего местного жителя, который подозревается в краже конструктора из детского магазина на сумму почти 60 тысяч рублей.