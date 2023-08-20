20 августа 2023
19 августа 2023

В Свердловской области за сутки потерялись два пенсионера. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Полевые учения представителей добровольческих поисково-спасательных отрядов. Сургут, лес, ориентирование, поиск пропавших
Пожилые люди пропали 20 августа (архивное фото) Фото:

В Свердловской области 20 августа пропали 81-летний Анатолий Киселев и 79-летняя Светлана Кузнецова. Об этом сообщили волонтеры регионального поискового отряда «ЛизаАлерт».

Анатолия Киселева ищут в Алапаевске. Он ушел из дома и не вернулся, отметили волонтеры в соцсети «ВКонтакте». Кузнецова заблудилась в лесу на 12 км Чусовского тракта в Екатеринбурге.

Приметы Киселева: рост — 160 сантиметров, худощавое телосложение, седые короткие волосы, серо-голубые глаза. Он был одет в темную футболку, камуфляжные штаны и черные ботинки. С собой у него была трость.

Приметы Кузнецовой: рост — 160 сантиметров, худощавое телосложение, каштановые волосы и серые глаза. В момент пропажи она была одета в бежевую куртку, серые штаны и черные туфли.

Если вам известно местоположение людей, то позвоните волонтерам по номеру +7 (953) 053-04-83 (Екатерина) или +7 (982) 642-78-30 (Дарья). Спасатели предположили, что пенсионеры нуждаются в медицинской помощи.

Ранее URA.RU писало, что в регионе за сутки пропали три пожилые женщины. Их искали в Екатеринбурге, Первоуральске и селе Мостовском.

У мужчины с собой трость
У мужчины с собой трость
Фото:
Женщина ушла в лес
Женщина ушла в лес
Фото:

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В Свердловской области 20 августа пропали 81-летний Анатолий Киселев и 79-летняя Светлана Кузнецова. Об этом сообщили волонтеры регионального поискового отряда «ЛизаАлерт». Анатолия Киселева ищут в Алапаевске. Он ушел из дома и не вернулся, отметили волонтеры в соцсети «ВКонтакте». Кузнецова заблудилась в лесу на 12 км Чусовского тракта в Екатеринбурге. Приметы Киселева: рост — 160 сантиметров, худощавое телосложение, седые короткие волосы, серо-голубые глаза. Он был одет в темную футболку, камуфляжные штаны и черные ботинки. С собой у него была трость. Приметы Кузнецовой: рост — 160 сантиметров, худощавое телосложение, каштановые волосы и серые глаза. В момент пропажи она была одета в бежевую куртку, серые штаны и черные туфли. Если вам известно местоположение людей, то позвоните волонтерам по номеру +7 (953) 053-04-83 (Екатерина) или +7 (982) 642-78-30 (Дарья). Спасатели предположили, что пенсионеры нуждаются в медицинской помощи. Ранее URA.RU писало, что в регионе за сутки пропали три пожилые женщины. Их искали в Екатеринбурге, Первоуральске и селе Мостовском.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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