В Свердловской области за сутки потерялись два пенсионера. Фото

21 августа 2023 в 03:17 Размер текста - 17 +

Пожилые люди пропали 20 августа (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Свердловской области 20 августа пропали 81-летний Анатолий Киселев и 79-летняя Светлана Кузнецова. Об этом сообщили волонтеры регионального поискового отряда «ЛизаАлерт». Анатолия Киселева ищут в Алапаевске. Он ушел из дома и не вернулся, отметили волонтеры в соцсети «ВКонтакте». Кузнецова заблудилась в лесу на 12 км Чусовского тракта в Екатеринбурге. Приметы Киселева: рост — 160 сантиметров, худощавое телосложение, седые короткие волосы, серо-голубые глаза. Он был одет в темную футболку, камуфляжные штаны и черные ботинки. С собой у него была трость. Приметы Кузнецовой: рост — 160 сантиметров, худощавое телосложение, каштановые волосы и серые глаза. В момент пропажи она была одета в бежевую куртку, серые штаны и черные туфли. Если вам известно местоположение людей, то позвоните волонтерам по номеру +7 (953) 053-04-83 (Екатерина) или +7 (982) 642-78-30 (Дарья). Спасатели предположили, что пенсионеры нуждаются в медицинской помощи. Ранее URA.RU писало, что в регионе за сутки пропали три пожилые женщины. Их искали в Екатеринбурге, Первоуральске и селе Мостовском. У мужчины с собой трость Фото: сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловская область» в соцсети «ВКонтакте» [https://vk.com/lizaalertekb] Женщина ушла в лес Фото: сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловская область» в соцсети «ВКонтакте» [https://vk.com/lizaalertekb]

В Свердловской области 20 августа пропали 81-летний Анатолий Киселев и 79-летняя Светлана Кузнецова. Об этом сообщили волонтеры регионального поискового отряда «ЛизаАлерт». Анатолия Киселева ищут в Алапаевске. Он ушел из дома и не вернулся, отметили волонтеры в соцсети «ВКонтакте». Кузнецова заблудилась в лесу на 12 км Чусовского тракта в Екатеринбурге. Приметы Киселева: рост — 160 сантиметров, худощавое телосложение, седые короткие волосы, серо-голубые глаза. Он был одет в темную футболку, камуфляжные штаны и черные ботинки. С собой у него была трость. Приметы Кузнецовой: рост — 160 сантиметров, худощавое телосложение, каштановые волосы и серые глаза. В момент пропажи она была одета в бежевую куртку, серые штаны и черные туфли. Если вам известно местоположение людей, то позвоните волонтерам по номеру +7 (953) 053-04-83 (Екатерина) или +7 (982) 642-78-30 (Дарья). Спасатели предположили, что пенсионеры нуждаются в медицинской помощи. Ранее URA.RU писало, что в регионе за сутки пропали три пожилые женщины. Их искали в Екатеринбурге, Первоуральске и селе Мостовском.