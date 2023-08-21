«Коммерсант» узнал, кто интересуется покупкой активов золотодобывающей компании

Российские активы золотодобывающей компании Polymetal заинтересовали несколько компаний. Их покупку обсуждают «Полюс», УГМК, «Селигдар» и другие, сообщают источники на рынке.
«Участие в сделке обдумывают „Полюс“, структуры Владислава Свиблова, УГМК, „Селигдар“, а также экс-партнер Романа Абрамовича по „Сибнефти“ и Highland Gold Иван Кулаков», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. В Polymetal от комментариев отказались.
Крупнейшая российская золотодобывающая компания Polymetal в начале августа перерегистрировалась с британского острова Джерси в Казахстан. Акции Polymetal сейчас торгуются на трех биржах — в Лондоне, Москве и Казахстане. Российское юрлицо АО «Полиметалл» в мае попало под санкции США.
Российские активы золотодобывающей компании Polymetal заинтересовали несколько компаний. Их покупку обсуждают «Полюс», УГМК, «Селигдар» и другие, сообщают источники на рынке. «Участие в сделке обдумывают „Полюс“, структуры Владислава Свиблова, УГМК, „Селигдар“, а также экс-партнер Романа Абрамовича по „Сибнефти“ и Highland Gold Иван Кулаков», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. В Polymetal от комментариев отказались. Крупнейшая российская золотодобывающая компания Polymetal в начале августа перерегистрировалась с британского острова Джерси в Казахстан. Акции Polymetal сейчас торгуются на трех биржах — в Лондоне, Москве и Казахстане. Российское юрлицо АО «Полиметалл» в мае попало под санкции США.