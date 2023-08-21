«Коммерсант» узнал, кто интересуется покупкой активов золотодобывающей компании

«Коммерсант»: активы Polymetal в РФ интересуют УГМК и «Селигдар»
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Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов. Свердловская область, Верхняя Пышма, оцм, золото, золоты слитки
Активы золотодобывающей компании заинтересовали несколько предприятий Фото:

Российские активы золотодобывающей компании Polymetal заинтересовали несколько компаний. Их покупку обсуждают «Полюс», УГМК, «Селигдар» и другие, сообщают источники на рынке.

«Участие в сделке обдумывают „Полюс“, структуры Владислава Свиблова, УГМК, „Селигдар“, а также экс-партнер Романа Абрамовича по „Сибнефти“ и Highland Gold Иван Кулаков», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. В Polymetal от комментариев отказались.

Крупнейшая российская золотодобывающая компания Polymetal в начале августа перерегистрировалась с британского острова Джерси в Казахстан. Акции Polymetal сейчас торгуются на трех биржах — в Лондоне, Москве и Казахстане. Российское юрлицо АО «Полиметалл» в мае попало под санкции США.

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Российские активы золотодобывающей компании Polymetal заинтересовали несколько компаний. Их покупку обсуждают «Полюс», УГМК, «Селигдар» и другие, сообщают источники на рынке. «Участие в сделке обдумывают „Полюс“, структуры Владислава Свиблова, УГМК, „Селигдар“, а также экс-партнер Романа Абрамовича по „Сибнефти“ и Highland Gold Иван Кулаков», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. В Polymetal от комментариев отказались. Крупнейшая российская золотодобывающая компания Polymetal в начале августа перерегистрировалась с британского острова Джерси в Казахстан. Акции Polymetal сейчас торгуются на трех биржах — в Лондоне, Москве и Казахстане. Российское юрлицо АО «Полиметалл» в мае попало под санкции США.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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