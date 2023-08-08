Крупнейшая золотодобывающая компания РФ переехала в Казахстан

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Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов. Свердловская область, Верхняя Пышма, оцм, золото, золоты слитки, мерные золотые слитки
Золотодобывающая компания Polymetal теперь зарегистрирована в Казахстане Фото:

Российская золотодобывающая компания Polymetal перерегистрировалась и перенесла допуск к своим акциям. Теперь она базируется в Казахстане. Об этом сообщает пресс-служба самой компании.

«Компания объявляет об успешном завершении редомициляции (перерегистрация — прим. URA.RU) с британского острова Джерси в Международный финансовый центр «Астана в Казахстане», — сообщается на официальном сайте компании. Окончательно передислокация завершилась 7 августа.

Polymetal — это один из крупнейших российских золотодобытчиков и крупнейший производитель серебра. Сама компания зарегистрирована на Кипре. В настоящий момент акции Polymetal сейчас торгуются на трех биржах — в Лондоне, Москве и Казахстане.

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Российская золотодобывающая компания Polymetal перерегистрировалась и перенесла допуск к своим акциям. Теперь она базируется в Казахстане. Об этом сообщает пресс-служба самой компании. «Компания объявляет об успешном завершении редомициляции (перерегистрация — прим. URA.RU) с британского острова Джерси в Международный финансовый центр «Астана в Казахстане», — сообщается на официальном сайте компании. Окончательно передислокация завершилась 7 августа. Polymetal — это один из крупнейших российских золотодобытчиков и крупнейший производитель серебра. Сама компания зарегистрирована на Кипре. В настоящий момент акции Polymetal сейчас торгуются на трех биржах — в Лондоне, Москве и Казахстане.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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