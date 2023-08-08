Крупнейшая золотодобывающая компания РФ переехала в Казахстан

Российская золотодобывающая компания Polymetal перерегистрировалась и перенесла допуск к своим акциям. Теперь она базируется в Казахстане. Об этом сообщает пресс-служба самой компании.
«Компания объявляет об успешном завершении редомициляции (перерегистрация — прим. URA.RU) с британского острова Джерси в Международный финансовый центр «Астана в Казахстане», — сообщается на официальном сайте компании. Окончательно передислокация завершилась 7 августа.
Polymetal — это один из крупнейших российских золотодобытчиков и крупнейший производитель серебра. Сама компания зарегистрирована на Кипре. В настоящий момент акции Polymetal сейчас торгуются на трех биржах — в Лондоне, Москве и Казахстане.
Российская золотодобывающая компания Polymetal перерегистрировалась и перенесла допуск к своим акциям. Теперь она базируется в Казахстане. Об этом сообщает пресс-служба самой компании. «Компания объявляет об успешном завершении редомициляции (перерегистрация — прим. URA.RU) с британского острова Джерси в Международный финансовый центр «Астана в Казахстане», — сообщается на официальном сайте компании. Окончательно передислокация завершилась 7 августа. Polymetal — это один из крупнейших российских золотодобытчиков и крупнейший производитель серебра. Сама компания зарегистрирована на Кипре. В настоящий момент акции Polymetal сейчас торгуются на трех биржах — в Лондоне, Москве и Казахстане.