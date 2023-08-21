РИАН: СБУ вымогают деньги у родственников военнопленных

Деньги, отправленные родными военнопленных вымогателям из СБУ, не ускоряют сроки обмена Фото: Министерство обороны Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Сотрудники службы безопасности Украины (СБУ) избивают военнопленных и заставляют их просить деньги у своих родственников. Об этом доложил военнослужащий, освобожденный из украинского плена, Виктор Раидин.

«Сотрудник СБУ позвонил в Telegram, я услышал мамин голос. Говорю: «Мам, я нахожусь в плену. Тебе сейчас скинут номер счета. Обратись к Данилу, моему другу, он тебе подскажет, что куда перевести. Если ты не скинешь деньги — меня убьют», — передают слова Раидина РИА Новости.

Военнослужащий пояснил, что когда он пропал, его мать обратилась к другу, а тот, в свою очередь, позвонил в полицию. Там заверили, что это обман и Раидина, если он в плену, все равно рано или поздно обменяют. Услышав это, семья военнопленного деньги отправлять не стала.

Солдат рассказал, что были случаи, когда родные военнопленных поддавались на уловки украинских вымогателей и переводили деньги, но это никак не влияло на отношение к российским солдатам: сотрудники СБУ продолжали их избивать, и некоторые бойцы по-прежнему находятся в плену.