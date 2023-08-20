20 августа 2023
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Крымчанин приехал в Сургут для заключения контракта на военную службу

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина приехал в Сургут из-за стимулирующих выплат Фото:
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Житель Севастополя приехал в Сургут (ХМАО) для заключения контракта на военную службу из-за стимулирующих выплат. Об этом URA.RU сообщили в администрации города.

«У меня очень патриотическая семья. Руководствуясь этими соображениями, я еду защищать нашу Родину. У меня уже есть некоторый опыт нахождения в зоне СВО, сейчас решил заключить контракт с Министерством обороны. Мне порекомендовали товарищи, что здесь (в Сургуте) неплохая стимулирующая выплата для бойцов», — процитировали слова крымчанина в мэрии.

Кроме этого, бойцу возместят затраты на проезд из Севастополя в Сургут и проживание в городе до отправки в военную часть. Также ему достанется тактический шлем с высоким уровнем защиты и армейская аптечка, приобретенные бизнесменами города для будущих бойцов. В администрации добавили, что все заключившие контракт на военную службу в Сургуте получат стимулирующие 150 тысяч рублей от города. Помимо этого, предусмотрены единовременные выплаты в общей сумме 745 тысяч рублей. Еще 150 бойцам полагается за каждые четыре месяца службы. И 250 — по завершению контракта.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО ужесточилась борьба за выполнение плана по набору контрактников на военную службу. Выплаты для контрактников из Сургута и Сургутского района из федерального, регионального и местного бюджетов теперь составляет почти миллион рублей.

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Житель Севастополя приехал в Сургут (ХМАО) для заключения контракта на военную службу из-за стимулирующих выплат. Об этом URA.RU сообщили в администрации города. «У меня очень патриотическая семья. Руководствуясь этими соображениями, я еду защищать нашу Родину. У меня уже есть некоторый опыт нахождения в зоне СВО, сейчас решил заключить контракт с Министерством обороны. Мне порекомендовали товарищи, что здесь (в Сургуте) неплохая стимулирующая выплата для бойцов», — процитировали слова крымчанина в мэрии. Кроме этого, бойцу возместят затраты на проезд из Севастополя в Сургут и проживание в городе до отправки в военную часть. Также ему достанется тактический шлем с высоким уровнем защиты и армейская аптечка, приобретенные бизнесменами города для будущих бойцов. В администрации добавили, что все заключившие контракт на военную службу в Сургуте получат стимулирующие 150 тысяч рублей от города. Помимо этого, предусмотрены единовременные выплаты в общей сумме 745 тысяч рублей. Еще 150 бойцам полагается за каждые четыре месяца службы. И 250 — по завершению контракта. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО ужесточилась борьба за выполнение плана по набору контрактников на военную службу. Выплаты для контрактников из Сургута и Сургутского района из федерального, регионального и местного бюджетов теперь составляет почти миллион рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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