Крымчанин приехал в Сургут для заключения контракта на военную службу

21 августа 2023 в 10:05 Размер текста - 17 +

Мужчина приехал в Сургут из-за стимулирующих выплат Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Житель Севастополя приехал в Сургут (ХМАО) для заключения контракта на военную службу из-за стимулирующих выплат. Об этом URA.RU сообщили в администрации города. «У меня очень патриотическая семья. Руководствуясь этими соображениями, я еду защищать нашу Родину. У меня уже есть некоторый опыт нахождения в зоне СВО, сейчас решил заключить контракт с Министерством обороны. Мне порекомендовали товарищи, что здесь (в Сургуте) неплохая стимулирующая выплата для бойцов», — процитировали слова крымчанина в мэрии. Кроме этого, бойцу возместят затраты на проезд из Севастополя в Сургут и проживание в городе до отправки в военную часть. Также ему достанется тактический шлем с высоким уровнем защиты и армейская аптечка, приобретенные бизнесменами города для будущих бойцов. В администрации добавили, что все заключившие контракт на военную службу в Сургуте получат стимулирующие 150 тысяч рублей от города. Помимо этого, предусмотрены единовременные выплаты в общей сумме 745 тысяч рублей. Еще 150 бойцам полагается за каждые четыре месяца службы. И 250 — по завершению контракта. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО ужесточилась борьба за выполнение плана по набору контрактников на военную службу. Выплаты для контрактников из Сургута и Сургутского района из федерального, регионального и местного бюджетов теперь составляет почти миллион рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Севастополя приехал в Сургут (ХМАО) для заключения контракта на военную службу из-за стимулирующих выплат. Об этом URA.RU сообщили в администрации города. «У меня очень патриотическая семья. Руководствуясь этими соображениями, я еду защищать нашу Родину. У меня уже есть некоторый опыт нахождения в зоне СВО, сейчас решил заключить контракт с Министерством обороны. Мне порекомендовали товарищи, что здесь (в Сургуте) неплохая стимулирующая выплата для бойцов», — процитировали слова крымчанина в мэрии. Кроме этого, бойцу возместят затраты на проезд из Севастополя в Сургут и проживание в городе до отправки в военную часть. Также ему достанется тактический шлем с высоким уровнем защиты и армейская аптечка, приобретенные бизнесменами города для будущих бойцов. В администрации добавили, что все заключившие контракт на военную службу в Сургуте получат стимулирующие 150 тысяч рублей от города. Помимо этого, предусмотрены единовременные выплаты в общей сумме 745 тысяч рублей. Еще 150 бойцам полагается за каждые четыре месяца службы. И 250 — по завершению контракта. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО ужесточилась борьба за выполнение плана по набору контрактников на военную службу. Выплаты для контрактников из Сургута и Сургутского района из федерального, регионального и местного бюджетов теперь составляет почти миллион рублей.