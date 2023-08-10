В ХМАО ужесточилась борьба за выполнение плана по набору контрактников на военную службу

Контрактников заманивают деньгами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ХМАО среди чиновников ужесточилась конкуренция в борьбе за выполнение плана по набору контрактников на военную службу. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте округа.

«Сначала глава Сургутского района Андрей Трубецкой установил дополнительную выплату для рекрутов в размере 150 тысяч рублей из местного бюджета. Теперь аналогичную льготу ввел и глава Сургута Андрей Филатов. У каждого мэра есть своя квота по набору контрактников, и за ее выполнение в окружном правительстве будут строго спрашивать. И логично, что если у соседа условия подписания договора с Минобороны лучше, то желающие отправиться на военную службу пойдут к нему», — сообщил источник.

Он также уточнил, что сумма различных выплат для контрактников из Сургута и Сургутского района из федерального, регионального и местного бюджетов теперь составляет почти миллион рублей. Плюс к этому сургутские чиновники договорились с предпринимателями и обеспечивают каждого военнослужащего современной экипировкой.

В мэрии Сургутского района заявили URA.RU, что конкуренции при наборе контрактников среди югорских администраций нет. А дополнительные выплаты из местного бюджета появились по инициативе общественного совета, который поддержали районные депутаты. В администрации Сургута также не поддержали тезис о наличии конкуренции при наборе на военную службу. «Дополнительная мера поддержки военнослужащих и их семей одобрена депутатами города. Мы должны помогать тем, кто находится на передовой. И ни о какой конкуренции речи не идет. Все продиктовано заботой о военнослужащих», — сообщили в мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО увеличат поддержку участников СВО. На эти цели из окружного бюджета выделено дополнительно 2,1 миллиарда рублей.