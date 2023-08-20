Казанская компания «Унистрой» достроит проблемный проект в Екатеринбурге

Жилой комплекс «Небосклоны», который находится на Уктусе (Екатеринбург), выкупил казанский застройщик «Унистрой» (ГК G-Group). Проблемный объект находится на Походной, 12.
«Объект на Походная, 12, начинала строить компания „Инвестстрой“ в 2021 году. Тогда застройщик понял, что самостоятельно ему будет сложно осилить проект. И тогда проект выкупил „Унистрой“», — цитирует слова вице-мэра Екатеринбурга Рустама Галямова портал 66.ру.
Ранее URA.RU писало о том, что застройщики со всей России массово скупают землю в Екатеринбурге. Разрешения на строительство получили компании из Москвы, Астрахани, Казани, Кирова, Челябинска, Тюмени.
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