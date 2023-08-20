20 августа 2023

Казанская компания «Унистрой» достроит проблемный проект в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург , строительная люлька, строительство, стройка, рабочие на стройке
ЖК «Небосклоны» достроит казанский «Унистрой» Фото:

Жилой комплекс «Небосклоны», который находится на Уктусе (Екатеринбург), выкупил казанский застройщик «Унистрой» (ГК G-Group). Проблемный объект находится на Походной, 12.

«Объект на Походная, 12, начинала строить компания „Инвестстрой“ в 2021 году. Тогда застройщик понял, что самостоятельно ему будет сложно осилить проект. И тогда проект выкупил „Унистрой“», — цитирует слова вице-мэра Екатеринбурга Рустама Галямова портал 66.ру.

Ранее URA.RU писало о том, что застройщики со всей России массово скупают землю в Екатеринбурге. Разрешения на строительство получили компании из Москвы, Астрахани, Казани, Кирова, Челябинска, Тюмени.

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Жилой комплекс «Небосклоны», который находится на Уктусе (Екатеринбург), выкупил казанский застройщик «Унистрой» (ГК G-Group). Проблемный объект находится на Походной, 12. «Объект на Походная, 12, начинала строить компания „Инвестстрой“ в 2021 году. Тогда застройщик понял, что самостоятельно ему будет сложно осилить проект. И тогда проект выкупил „Унистрой“», — цитирует слова вице-мэра Екатеринбурга Рустама Галямова портал 66.ру. Ранее URA.RU писало о том, что застройщики со всей России массово скупают землю в Екатеринбурге. Разрешения на строительство получили компании из Москвы, Астрахани, Казани, Кирова, Челябинска, Тюмени.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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