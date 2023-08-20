20 августа 2023
19 августа 2023

Губернатор Шумков дал поручение мэрии Кургана по новым паркам

Мэрия Кургана обсудит с горожанами инфраструктуру новых парков
© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган , ребенок, семья, родители, парк, материнский капитал, отдых, молодая семья, молодые родители
Жители Кургана смогут обсудить с властями новые городские парки Фото:

Глава Курганской области Вадим Шумков дал поручение администрации Кургана, касающееся благоустройства новых парков в городе. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.

«В этом году в Кургане открываем два новых рекреационных объекта. <…> Попросил администрацию города собраться с горожанами, чтобы обсудить, что еще нужно добавить в эти объекты», — информировал своих подписчиков политик. Новые парки появятся в Заозерном микрорайоне и лесопарковой зоне микрорайона Рябково.

Обсуждение чиновников с горожанами необходимо, чтобы объекты были наиболее комфорты «с точки зрения комфорта и прикладного характера их использования». Зоны отдыха собираются сдать осенью. На объекты потратили около 180 млн рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор анонсировал будущий ремонт двух мостов в Кургане. Реконструкция коснется путепроводов по улице Бурова-Петрова.

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Глава Курганской области Вадим Шумков дал поручение администрации Кургана, касающееся благоустройства новых парков в городе. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. «В этом году в Кургане открываем два новых рекреационных объекта. <…> Попросил администрацию города собраться с горожанами, чтобы обсудить, что еще нужно добавить в эти объекты», — информировал своих подписчиков политик. Новые парки появятся в Заозерном микрорайоне и лесопарковой зоне микрорайона Рябково. Обсуждение чиновников с горожанами необходимо, чтобы объекты были наиболее комфорты «с точки зрения комфорта и прикладного характера их использования». Зоны отдыха собираются сдать осенью. На объекты потратили около 180 млн рублей. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор анонсировал будущий ремонт двух мостов в Кургане. Реконструкция коснется путепроводов по улице Бурова-Петрова.
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© Служба новостей «URA.RU»
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