Губернатор Шумков дал поручение мэрии Кургана по новым паркам

Глава Курганской области Вадим Шумков дал поручение администрации Кургана, касающееся благоустройства новых парков в городе. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.
«В этом году в Кургане открываем два новых рекреационных объекта. <…> Попросил администрацию города собраться с горожанами, чтобы обсудить, что еще нужно добавить в эти объекты», — информировал своих подписчиков политик. Новые парки появятся в Заозерном микрорайоне и лесопарковой зоне микрорайона Рябково.
Обсуждение чиновников с горожанами необходимо, чтобы объекты были наиболее комфорты «с точки зрения комфорта и прикладного характера их использования». Зоны отдыха собираются сдать осенью. На объекты потратили около 180 млн рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор анонсировал будущий ремонт двух мостов в Кургане. Реконструкция коснется путепроводов по улице Бурова-Петрова.
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