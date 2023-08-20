Аналитики назвали вакансии с самыми большими зарплатами в ЯНАО

HeadHunter: самые высокие зарплаты в ЯНАО предлагают стоматологам и инженерам

21 августа 2023 в 11:18 Размер текста - 17 +

На сегодня в ЯНАО открыто почти четыре тысячи вакансий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Аналитики составили список из десяти самых высокооплачиваемых вакансий на территории ЯНАО. Первое место в рейтинге заняла профессия стоматолога с зарплатой до 600 тысяч рублей, сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса HeadHunter. «Топ-10 самых „дорогих“ вакансий в ЯНАО: стоматолог-хирург-ортопед-имплантолог от 350 000 до 600 000 рублей на руки, инженер по бурению от 350 000 до 410 000 рублей. Водитель автомобиля категории D от 298 850 рублей до вычета налогов. Буровой мастер, 342 000 рублей на руки и менеджер производственного участка, 338 500 рублей», — перечислили в пресс-службе. В список также попала вакансия главного геолога — от 280 000 до 320 000 рублей, замначальника службы (по ГРР) — от 259 400 рублей, автослесарь-электрик — от 249 000 рублей, главный технолог — 280 000 рублей и специалист службы наземного обслуживания — от 240 600 рублей. На сегодня в ЯНАО открыто почти 4 тысячи вакансий, из них 20% предлагают зарплату от 150 тысяч рублей. Чаще всего это вахтовый метод занятости. «Доход от 150 тысяч в месяц чаще всего предлагают компании из отраслей „Строительство, недвижимость“, „Добывающая отрасль“ и „Нефть и газ“. Среди специализаций, которым предлагают такой уровень оплаты труда, преобладают водители, машинисты, прорабы и инженеры ПТО», — добавили там. Ранее сообщалась, что на Ямале для работы в Тюмени ищут стоматолога-ортопеда. Специалисту готовы платить до 750 тысяч рублей в месяц. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Аналитики составили список из десяти самых высокооплачиваемых вакансий на территории ЯНАО. Первое место в рейтинге заняла профессия стоматолога с зарплатой до 600 тысяч рублей, сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса HeadHunter. «Топ-10 самых „дорогих“ вакансий в ЯНАО: стоматолог-хирург-ортопед-имплантолог от 350 000 до 600 000 рублей на руки, инженер по бурению от 350 000 до 410 000 рублей. Водитель автомобиля категории D от 298 850 рублей до вычета налогов. Буровой мастер, 342 000 рублей на руки и менеджер производственного участка, 338 500 рублей», — перечислили в пресс-службе. В список также попала вакансия главного геолога — от 280 000 до 320 000 рублей, замначальника службы (по ГРР) — от 259 400 рублей, автослесарь-электрик — от 249 000 рублей, главный технолог — 280 000 рублей и специалист службы наземного обслуживания — от 240 600 рублей. На сегодня в ЯНАО открыто почти 4 тысячи вакансий, из них 20% предлагают зарплату от 150 тысяч рублей. Чаще всего это вахтовый метод занятости. «Доход от 150 тысяч в месяц чаще всего предлагают компании из отраслей „Строительство, недвижимость“, „Добывающая отрасль“ и „Нефть и газ“. Среди специализаций, которым предлагают такой уровень оплаты труда, преобладают водители, машинисты, прорабы и инженеры ПТО», — добавили там. Ранее сообщалась, что на Ямале для работы в Тюмени ищут стоматолога-ортопеда. Специалисту готовы платить до 750 тысяч рублей в месяц.