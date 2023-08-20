20 августа 2023

Бывшего главу свердловского наркоконтроля будут судить в Первоуральске

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд. Курган, приговор, судья, суд, судебный процесс
Уголовное дело Ивана Ергеледжи направлено в Первоуральский городской суд Фото:

В Свердловской области утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника управления по контролю за оборотом наркотиков регионального ГУ МВД РФ, полковника полиции Ивана Ергеледжи. Уголовное дело направлено в Первоуральский городской суд, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«Ергеледжи обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ. В период с 16 февраля по 30 ноября 2022 года Ергеледжи предложил своему знакомому, работающему в сфере рубки лесных насаждений, дать директору проверяемого предприятия взятку — 1,5 млн рублей, чтобы прекратить проверочные мероприятия. По версии следствия, Ергеледжи планировал присвоить деньги себе. Уголовное дело направлено в Первоуральский городской суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее URA.RU писало о том, что Ергеледжи 9 апреля задержали бойцы ФСБ и сотрудники из управления собственной безопасности полицейского главка. Предположительно, инцидент, к которому считают причастным офицера, связан с торговлей леса его знакомыми. Суд отправил Ергеледжи под стражу.

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В Свердловской области утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника управления по контролю за оборотом наркотиков регионального ГУ МВД РФ, полковника полиции Ивана Ергеледжи. Уголовное дело направлено в Первоуральский городской суд, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. «Ергеледжи обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ. В период с 16 февраля по 30 ноября 2022 года Ергеледжи предложил своему знакомому, работающему в сфере рубки лесных насаждений, дать директору проверяемого предприятия взятку — 1,5 млн рублей, чтобы прекратить проверочные мероприятия. По версии следствия, Ергеледжи планировал присвоить деньги себе. Уголовное дело направлено в Первоуральский городской суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении ведомства. Ранее URA.RU писало о том, что Ергеледжи 9 апреля задержали бойцы ФСБ и сотрудники из управления собственной безопасности полицейского главка. Предположительно, инцидент, к которому считают причастным офицера, связан с торговлей леса его знакомыми. Суд отправил Ергеледжи под стражу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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