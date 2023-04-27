Бывший глава свердловского наркоконтроля не смог выйти из-за решетки

Суд отказался выпускать из СИЗО бывшего свердловского борца с наркотиками Ергеледжи

Иван Ергеледжи отправлен в СИЗО до 9 июня Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Свердловский областной суд не стал выпускать из СИЗО бывшего начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по региону Ивана Ергеледжи, которого подозревают в покушении мошенничество. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«Суд оставил решение Ленинского районного суда без изменений. Жалобу — без удовлетворений», — сообщил корреспондент. Защитники Ергеледжи просили отпустить офицера из СИЗО и назначить более мягкую меру пресечения.

Ергеледжи 9 апреля задержали бойцы ФСБ и сотрудники из управления собственной безопасности полицейского главка. Предположительно, инцидент, к которому считают причастным офицера, связан с торговлей леса его знакомыми. Суд отправил Ергеледжи под стражу до 9 июня.