Пермские власти хотят потратить 2,5 млн рублей на снос сельского клуба

21 августа 2023 в 11:35 Размер текста - 17 +

Подрядчик обязан снести здание и вывезти строительный мусор с площадки Фото: Александр Елизаров © URA.RU Управление капстроительства администрации Суксунского городского округа Пермского края объявило конкурс на проведение по сносу деревянного здания сельского клуба. На это запланировано потратить более 2,5 млн рублей. «Выполнение работ, направленных на снос здания клуба, расположенного на территории Суксунского городского округа. Разборка деревянного здания методом обрушения, погрузка мусора строительного экскаваторами, планировка площадей механизированным способом. Начальная и максимальная цена — 2,69 млн рублей», — сообщается в техзадании в сервисе торгов «Сбербанк-АСТ». Уточняется, что снести здание необходимо за три недели. Заявки на конкурс принимаются до 28 августа 2023 года. Ранее власти Пермского края объявили конкурс на проведение работ по сносу двухэтажного барака в Кунгуре. На это запланировали потратить около четырех миллионов рублей.

Управление капстроительства администрации Суксунского городского округа Пермского края объявило конкурс на проведение по сносу деревянного здания сельского клуба. На это запланировано потратить более 2,5 млн рублей. «Выполнение работ, направленных на снос здания клуба, расположенного на территории Суксунского городского округа. Разборка деревянного здания методом обрушения, погрузка мусора строительного экскаваторами, планировка площадей механизированным способом. Начальная и максимальная цена — 2,69 млн рублей», — сообщается в техзадании в сервисе торгов «Сбербанк-АСТ». Уточняется, что снести здание необходимо за три недели. Заявки на конкурс принимаются до 28 августа 2023 года. Ранее власти Пермского края объявили конкурс на проведение работ по сносу двухэтажного барака в Кунгуре. На это запланировали потратить около четырех миллионов рублей.