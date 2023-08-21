Джаз-бэнд из Санкт-Петербурга выступит с концертом в Сургуте

22 августа 2023 в 09:48 Размер текста - 17 +

Музыканты «Billy’s band» устроят в Сургуте тусовку по-питерски Фото: Московец Илья © URA.RU Группа из Санкт-Петербурга «Billy’s band» выступит на сцене центра культуры и досуга «Камертон». Джазовый концерт Билли Новикова пройдет 15 сентября. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Камертона». «Их песни полны щемящей тоски и бодрящей энергии, под них хочется оторваться по-питерски, узнать, где же кладбище девичьих сердец и убедиться, что счастье есть! Приходите на единственный в Сургуте концерт легендарной джазовой группы и почувствуйте все сами», — говорится в афише. Стоимость билетов составляет от 1 500 до 3 500 рублей. Концертный зал в «Камертоне» рассчитан на 385 посадочных мест, на момент публикации новости из них заняты только 36. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте покажут спектакль про Ермака на фестивале искусств «60 параллель». Омский русский народный хор выступит с мультижанровым спектаклем «Ермак. Легенда Сибири» на сцене Сургутской филармонии 5 декабря.

Группа из Санкт-Петербурга «Billy’s band» выступит на сцене центра культуры и досуга «Камертон». Джазовый концерт Билли Новикова пройдет 15 сентября. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Камертона». «Их песни полны щемящей тоски и бодрящей энергии, под них хочется оторваться по-питерски, узнать, где же кладбище девичьих сердец и убедиться, что счастье есть! Приходите на единственный в Сургуте концерт легендарной джазовой группы и почувствуйте все сами», — говорится в афише. Стоимость билетов составляет от 1 500 до 3 500 рублей. Концертный зал в «Камертоне» рассчитан на 385 посадочных мест, на момент публикации новости из них заняты только 36. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте покажут спектакль про Ермака на фестивале искусств «60 параллель». Омский русский народный хор выступит с мультижанровым спектаклем «Ермак. Легенда Сибири» на сцене Сургутской филармонии 5 декабря.