Мэрия Екатеринбурга раскрыла, как будет работать новый светомузыкальный фонтан

Светомузыкальный фонтан в Екатеринбурге будет работать по вечерам до сентября
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие светомузыкального фонтана в Историческом сквере. Екатеринбург
Светомузыкальное шоу будут показывать ежедневно до 23:00 Фото:
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Екатеринбург празднует 300-летие

Те, кто не успел посмотреть на новый светомузыкальный фонтан, который «Сбер» подарил Екатеринбургу на 300-летие города, смогут это делать каждый вечер вплоть до сентября. Об этом URA.RU рассказали в городской администрации.

«Фонтан будет работать, как и все городские фонтаны с мая по сентябрь. График работы пока согласовывается», — пояснили в пресс-службе. Предварительно известно, что фонтан будет работать с 12:00 без подсветки, а световое шоу будет доступно с 20.00 до 23.00.

Новый фонтан презентовали екатеринбуржцам 18 августа. Шоу музыкально сопровождал эстрадно-симфонический оркестр Imperials, молодежный джаз-хор Свердловской детской филармонии, арт-группа SOPRANO Турецкого и музыкант Петр Дранга. Также на специальном подиуме и лодке утроили представление с огнем, а на струях воды показывали известных композиторов.

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Те, кто не успел посмотреть на новый светомузыкальный фонтан, который «Сбер» подарил Екатеринбургу на 300-летие города, смогут это делать каждый вечер вплоть до сентября. Об этом URA.RU рассказали в городской администрации. «Фонтан будет работать, как и все городские фонтаны с мая по сентябрь. График работы пока согласовывается», — пояснили в пресс-службе. Предварительно известно, что фонтан будет работать с 12:00 без подсветки, а световое шоу будет доступно с 20.00 до 23.00. Новый фонтан презентовали екатеринбуржцам 18 августа. Шоу музыкально сопровождал эстрадно-симфонический оркестр Imperials, молодежный джаз-хор Свердловской детской филармонии, арт-группа SOPRANO Турецкого и музыкант Петр Дранга. Также на специальном подиуме и лодке утроили представление с огнем, а на струях воды показывали известных композиторов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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