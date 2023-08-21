Мэрия Екатеринбурга раскрыла, как будет работать новый светомузыкальный фонтан

Светомузыкальный фонтан в Екатеринбурге будет работать по вечерам до сентября

21 августа 2023 в 12:38 Размер текста - 17 +

Светомузыкальное шоу будут показывать ежедневно до 23:00 Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета Екатеринбург празднует 300-летие Те, кто не успел посмотреть на новый светомузыкальный фонтан, который «Сбер» подарил Екатеринбургу на 300-летие города, смогут это делать каждый вечер вплоть до сентября. Об этом URA.RU рассказали в городской администрации. «Фонтан будет работать, как и все городские фонтаны с мая по сентябрь. График работы пока согласовывается», — пояснили в пресс-службе. Предварительно известно, что фонтан будет работать с 12:00 без подсветки, а световое шоу будет доступно с 20.00 до 23.00. Новый фонтан презентовали екатеринбуржцам 18 августа. Шоу музыкально сопровождал эстрадно-симфонический оркестр Imperials, молодежный джаз-хор Свердловской детской филармонии, арт-группа SOPRANO Турецкого и музыкант Петр Дранга. Также на специальном подиуме и лодке утроили представление с огнем, а на струях воды показывали известных композиторов.

Те, кто не успел посмотреть на новый светомузыкальный фонтан, который «Сбер» подарил Екатеринбургу на 300-летие города, смогут это делать каждый вечер вплоть до сентября. Об этом URA.RU рассказали в городской администрации. «Фонтан будет работать, как и все городские фонтаны с мая по сентябрь. График работы пока согласовывается», — пояснили в пресс-службе. Предварительно известно, что фонтан будет работать с 12:00 без подсветки, а световое шоу будет доступно с 20.00 до 23.00. Новый фонтан презентовали екатеринбуржцам 18 августа. Шоу музыкально сопровождал эстрадно-симфонический оркестр Imperials, молодежный джаз-хор Свердловской детской филармонии, арт-группа SOPRANO Турецкого и музыкант Петр Дранга. Также на специальном подиуме и лодке утроили представление с огнем, а на струях воды показывали известных композиторов.