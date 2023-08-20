Прокуратура проверит челябинский лагерь, где заболели дети

Прокуратура проверит лагерь «Уральская березка» в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокуратура проверит лагерь «Уральская березка» в Челябинске, где заболели дети. Об этом URA.RU сообщили 21 августа в пресс-службе ведомства региона.

«Прокуратура организовала проверку исполнения требований санитарно-эпидемиологического законодательства в детском оздоровительном лагере „Уральская березка“. Выясняются причины и условия заболевания несовершеннолетних. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования», — уточнили в пресс-службе.

По данным 31-го телеканала, двое подростков после лагеря попали в инфекционное отделение с подозрением на кишечную инфекцию. Как сообщила редакции мать подростков, в лагере с подобными симптомами есть еще дети.

URA.RU связалось с лагерем. Там сообщили, что руководство занято, и пообещали перезвонить позже.