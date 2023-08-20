20 августа 2023

Прокуратура проверит челябинский лагерь, где заболели дети

© Служба новостей «URA.RU»
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Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, прокурор, приговор, закон, обвинение, преступление, правосудие, суд
Прокуратура проверит лагерь «Уральская березка» в Челябинске Фото:

Прокуратура проверит лагерь «Уральская березка» в Челябинске, где заболели дети. Об этом URA.RU сообщили 21 августа в пресс-службе ведомства региона.

«Прокуратура организовала проверку исполнения требований санитарно-эпидемиологического законодательства в детском оздоровительном лагере „Уральская березка“. Выясняются причины и условия заболевания несовершеннолетних. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования», — уточнили в пресс-службе.

По данным 31-го телеканала, двое подростков после лагеря попали в инфекционное отделение с подозрением на кишечную инфекцию. Как сообщила редакции мать подростков, в лагере с подобными симптомами есть еще дети.

URA.RU связалось с лагерем. Там сообщили, что руководство занято, и пообещали перезвонить позже.

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Прокуратура проверит лагерь «Уральская березка» в Челябинске, где заболели дети. Об этом URA.RU сообщили 21 августа в пресс-службе ведомства региона. «Прокуратура организовала проверку исполнения требований санитарно-эпидемиологического законодательства в детском оздоровительном лагере „Уральская березка“. Выясняются причины и условия заболевания несовершеннолетних. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования», — уточнили в пресс-службе. По данным 31-го телеканала, двое подростков после лагеря попали в инфекционное отделение с подозрением на кишечную инфекцию. Как сообщила редакции мать подростков, в лагере с подобными симптомами есть еще дети. URA.RU связалось с лагерем. Там сообщили, что руководство занято, и пообещали перезвонить позже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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