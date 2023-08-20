В Перми из окна 11 этажа выпал ребенок

Девочка погибла при падении из окна
В Перми из окна высотки ЖК «Авиатор» выпала девочка. Как сообщили в региональном минздраве, ребенок скончался до прибытия медиков.
«Ребенок скончался до прибытия бригады скорой медицинской помощи», — цитирует сообщение министерства perm.aif.ru. По данным издания, ЧП произошло 20 августа.
Ранее URA.RU рассказывало, что похожее происшествие случилось в начале июля. Тогда из окна четвертого этажа выпал двухлетний мальчик. Скорая доставила его в реанимацию.
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