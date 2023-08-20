20 августа 2023

В Перми из окна 11 этажа выпал ребенок

© Служба новостей «URA.RU»
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Морозное утро в городе. Пермь, зима в городе, морозное утро, зимний рассвет, солнце в окне
Девочка погибла при падении из окна Фото:

В Перми из окна высотки ЖК «Авиатор» выпала девочка. Как сообщили в региональном минздраве, ребенок скончался до прибытия медиков.

«Ребенок скончался до прибытия бригады скорой медицинской помощи», — цитирует сообщение министерства perm.aif.ru. По данным издания, ЧП произошло 20 августа.

Ранее URA.RU рассказывало, что похожее происшествие случилось в начале июля. Тогда из окна четвертого этажа выпал двухлетний мальчик. Скорая доставила его в реанимацию.

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В Перми из окна высотки ЖК «Авиатор» выпала девочка. Как сообщили в региональном минздраве, ребенок скончался до прибытия медиков. «Ребенок скончался до прибытия бригады скорой медицинской помощи», — цитирует сообщение министерства perm.aif.ru. По данным издания, ЧП произошло 20 августа. Ранее URA.RU рассказывало, что похожее происшествие случилось в начале июля. Тогда из окна четвертого этажа выпал двухлетний мальчик. Скорая доставила его в реанимацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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