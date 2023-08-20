В Перми из окна 11 этажа выпал ребенок

21 августа 2023 в 12:46 Размер текста - 17 +

Девочка погибла при падении из окна Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми из окна высотки ЖК «Авиатор» выпала девочка. Как сообщили в региональном минздраве, ребенок скончался до прибытия медиков. «Ребенок скончался до прибытия бригады скорой медицинской помощи», — цитирует сообщение министерства perm.aif.ru. По данным издания, ЧП произошло 20 августа. Ранее URA.RU рассказывало, что похожее происшествие случилось в начале июля. Тогда из окна четвертого этажа выпал двухлетний мальчик. Скорая доставила его в реанимацию.

В Перми из окна высотки ЖК «Авиатор» выпала девочка. Как сообщили в региональном минздраве, ребенок скончался до прибытия медиков. «Ребенок скончался до прибытия бригады скорой медицинской помощи», — цитирует сообщение министерства perm.aif.ru. По данным издания, ЧП произошло 20 августа. Ранее URA.RU рассказывало, что похожее происшествие случилось в начале июля. Тогда из окна четвертого этажа выпал двухлетний мальчик. Скорая доставила его в реанимацию.