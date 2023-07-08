08 июля 2023
07 июля 2023

В Перми из окна выпал ребенок

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Окна здания областной больницы. Курган, окна, областная больница
Ребенок выпал из окна четвертого этажа (архивное фото) Фото:

В Перми из окна четвертого этажа многоквартирного дома выпал двухлетний ребенок. Информацию подтвердили в пресс-службе УМВД России по Пермскому краю.

Ребенок выпал из окна 7 июля. «Находится в реанимации. Семья мальчика состоит на учете в органах опеки. Мать сильно пьет. Еще есть малолетняя дочь, но ее не изъяли после трагедии, хотя должны были», — пишет 59.RU, ссылаясь на слова читателя.

В пресс-службе УМВД России по Пермскому краю сообщили, что в отделе полиции Мотовилихинского района Перми зарегистрирован такой случай. На данный момент проводится проверка и устанавливаются причины произошедшего.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми из окна четвертого этажа многоквартирного дома выпал двухлетний ребенок. Информацию подтвердили в пресс-службе УМВД России по Пермскому краю. Ребенок выпал из окна 7 июля. «Находится в реанимации. Семья мальчика состоит на учете в органах опеки. Мать сильно пьет. Еще есть малолетняя дочь, но ее не изъяли после трагедии, хотя должны были», — пишет 59.RU, ссылаясь на слова читателя. В пресс-службе УМВД России по Пермскому краю сообщили, что в отделе полиции Мотовилихинского района Перми зарегистрирован такой случай. На данный момент проводится проверка и устанавливаются причины произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...