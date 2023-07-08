В Перми из окна выпал ребенок

Ребенок выпал из окна четвертого этажа (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Перми из окна четвертого этажа многоквартирного дома выпал двухлетний ребенок. Информацию подтвердили в пресс-службе УМВД России по Пермскому краю.

Ребенок выпал из окна 7 июля. «Находится в реанимации. Семья мальчика состоит на учете в органах опеки. Мать сильно пьет. Еще есть малолетняя дочь, но ее не изъяли после трагедии, хотя должны были», — пишет 59.RU, ссылаясь на слова читателя.

В пресс-службе УМВД России по Пермскому краю сообщили, что в отделе полиции Мотовилихинского района Перми зарегистрирован такой случай. На данный момент проводится проверка и устанавливаются причины произошедшего.