Курганские власти опровергли жалобу, что школа разваливается после трехлетнего ремонта

21 августа 2023 в 13:06 Размер текста - 17 +

Здания Макушинской школы №2 ремонтируют (фото из архива) Фото: Московец Илья © URA.RU В департаменте образования и науки Курганской области назвали недостоверной жалобу в соцсетях о том, что Макушинская школа разваливается после трехлетнего ремонта. В ведомстве уточнили, что в некоторых помещениях школы была протечка из-за дождя, и рассказали о ремонтах зданий школы. «Макушинская школа №2 состоит из двух зданий разных годов постройки, соединенных переходом. Ремонт школы идет поэтапно. Он был начат три года назад за счет средств областного бюджета. Была отремонтирована кровля и заменены окна. В прошлом году был начат ремонт за счет средств федерального бюджета в рамках программы модернизации школьных систем образования. Одно из зданий уже полностью отремонтировано, и дети там обучались в конце года. С 1 сентября дети начнут занятия в этом здании. В основном здании плитка на полу нигде не отпадывает. На потолке плитку сняли для устройства пожарной сигнализации. Протечка была после ливня только в одном месте, где было слуховое окно. Она устранена. Потолочные плитки будут заменены», — пояснили в ведомстве. Во втором здании школы ремонт начали этим летом. Работы контролирует администрация Макушинского округа и департамент. Ремонт должны завершить до 31 октября 2023 года, недочеты подрядчик устраняет. В отдельно стоящем здании школы расположена мастерская для мальчиков. Там протекла крыша. Она будет отремонтирована за счет средств бюджета округа. Также в настоящее время завершается ремонт пищеблока. Директор департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров встретится с родителями обучающихся Макушинской школы №2 и ответит на вопросы. Ранее URA.RU писало, что ученики школы №2 в городе Макушино могут не попасть на занятия из-за некачественного ремонта. На благоустройство учебного заведения потратили 88 миллионов рублей, но оно «развалилось на глазах», сообщает telegram-канал Readovka. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В департаменте образования и науки Курганской области назвали недостоверной жалобу в соцсетях о том, что Макушинская школа разваливается после трехлетнего ремонта. В ведомстве уточнили, что в некоторых помещениях школы была протечка из-за дождя, и рассказали о ремонтах зданий школы. «Макушинская школа №2 состоит из двух зданий разных годов постройки, соединенных переходом. Ремонт школы идет поэтапно. Он был начат три года назад за счет средств областного бюджета. Была отремонтирована кровля и заменены окна. В прошлом году был начат ремонт за счет средств федерального бюджета в рамках программы модернизации школьных систем образования. Одно из зданий уже полностью отремонтировано, и дети там обучались в конце года. С 1 сентября дети начнут занятия в этом здании. В основном здании плитка на полу нигде не отпадывает. На потолке плитку сняли для устройства пожарной сигнализации. Протечка была после ливня только в одном месте, где было слуховое окно. Она устранена. Потолочные плитки будут заменены», — пояснили в ведомстве. Во втором здании школы ремонт начали этим летом. Работы контролирует администрация Макушинского округа и департамент. Ремонт должны завершить до 31 октября 2023 года, недочеты подрядчик устраняет. В отдельно стоящем здании школы расположена мастерская для мальчиков. Там протекла крыша. Она будет отремонтирована за счет средств бюджета округа. Также в настоящее время завершается ремонт пищеблока. Директор департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров встретится с родителями обучающихся Макушинской школы №2 и ответит на вопросы. Ранее URA.RU писало, что ученики школы №2 в городе Макушино могут не попасть на занятия из-за некачественного ремонта. На благоустройство учебного заведения потратили 88 миллионов рублей, но оно «развалилось на глазах», сообщает telegram-канал Readovka.