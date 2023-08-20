20 августа 2023

Пермские охотники развеяли слухи о пуме, которая бегает в Добрянском районе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обитатели Екатеринбургского зоопарка. Екатеринбург, животное в клетке, пантера
В природе существуют только черные пантеры, а пум такого цвета нет Фото:

Сбежавшая черная пума, которую ищут с 18 августа в районе Демидково, оказалась большой кошкой, а новости о ее поисках — обманом. Об этом URA.RU рассказали в Добрянском районном обществе охотников и рыболовов.

«Егеря, который заявил о пропаже черной пумы в Добрянском районе, никто не знает. Скорее всего, на фотографиях и видео, опубликованных в интернете, большой черный кот», — сообщили корреспонденту агентства в охотсообществе.

Также охотники уточнили, что черных пум в природе не существует. Люди давно пытаются доказать обратное, но пум такого цвета до сих пор никто в природе не встречал.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сбежавшая черная пума, которую ищут с 18 августа в районе Демидково, оказалась большой кошкой, а новости о ее поисках — обманом. Об этом URA.RU рассказали в Добрянском районном обществе охотников и рыболовов. «Егеря, который заявил о пропаже черной пумы в Добрянском районе, никто не знает. Скорее всего, на фотографиях и видео, опубликованных в интернете, большой черный кот», — сообщили корреспонденту агентства в охотсообществе. Также охотники уточнили, что черных пум в природе не существует. Люди давно пытаются доказать обратное, но пум такого цвета до сих пор никто в природе не встречал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...