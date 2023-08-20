Пермские охотники развеяли слухи о пуме, которая бегает в Добрянском районе

В природе существуют только черные пантеры, а пум такого цвета нет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сбежавшая черная пума, которую ищут с 18 августа в районе Демидково, оказалась большой кошкой, а новости о ее поисках — обманом. Об этом URA.RU рассказали в Добрянском районном обществе охотников и рыболовов.

«Егеря, который заявил о пропаже черной пумы в Добрянском районе, никто не знает. Скорее всего, на фотографиях и видео, опубликованных в интернете, большой черный кот», — сообщили корреспонденту агентства в охотсообществе.

Также охотники уточнили, что черных пум в природе не существует. Люди давно пытаются доказать обратное, но пум такого цвета до сих пор никто в природе не встречал.