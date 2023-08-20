20 августа 2023
19 августа 2023

В Тюмени мужчина сломал ребра своей 70-летней матери

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Женщина попала в больницу после ссоры с сыном Фото:

В Тюмени 70-летняя пенсионерка попала в больницу с переломом ребер. Травму ей нанес сын, который на почве бытовой ссоры избил ее ногами. Об этом инциденте рассказали в УМВД по Тюменской области.

«В день случившегося женщина высказала сыну претензию по поводу того, что он не помогает ей с домашним бытом. На этой почве между родственниками завязался словесный конфликт, в ходе которого злоумышленник ногами начал избивать потерпевшую, тем самым причинив ей вред здоровью средней тяжести», — указано на официальном сайте регионального ведомства.

Женщина с травмами попала в больницу, где ее опросили полицейские. После этого участковый разыскал и задержал подозреваемого. Сын женщины оказался ранее судим и не имел работы.

Сейчас в отделе полиции возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до трех лет тюрьмы по ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

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В Тюмени 70-летняя пенсионерка попала в больницу с переломом ребер. Травму ей нанес сын, который на почве бытовой ссоры избил ее ногами. Об этом инциденте рассказали в УМВД по Тюменской области. «В день случившегося женщина высказала сыну претензию по поводу того, что он не помогает ей с домашним бытом. На этой почве между родственниками завязался словесный конфликт, в ходе которого злоумышленник ногами начал избивать потерпевшую, тем самым причинив ей вред здоровью средней тяжести», — указано на официальном сайте регионального ведомства. Женщина с травмами попала в больницу, где ее опросили полицейские. После этого участковый разыскал и задержал подозреваемого. Сын женщины оказался ранее судим и не имел работы. Сейчас в отделе полиции возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до трех лет тюрьмы по ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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