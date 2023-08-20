В Тюмени мужчина сломал ребра своей 70-летней матери

Женщина попала в больницу после ссоры с сыном Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Тюмени 70-летняя пенсионерка попала в больницу с переломом ребер. Травму ей нанес сын, который на почве бытовой ссоры избил ее ногами. Об этом инциденте рассказали в УМВД по Тюменской области.

«В день случившегося женщина высказала сыну претензию по поводу того, что он не помогает ей с домашним бытом. На этой почве между родственниками завязался словесный конфликт, в ходе которого злоумышленник ногами начал избивать потерпевшую, тем самым причинив ей вред здоровью средней тяжести», — указано на официальном сайте регионального ведомства.

Женщина с травмами попала в больницу, где ее опросили полицейские. После этого участковый разыскал и задержал подозреваемого. Сын женщины оказался ранее судим и не имел работы.

Сейчас в отделе полиции возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до трех лет тюрьмы по ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».