Массовое ДТП произошло возле крупного ТРЦ Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени возле торгового центра «Гудвин» произошло массовое ДТП. Водитель Mercedes протаранил шесть припаркованных автомобилей. Об этом рассказал один из очевидцев инцидента.

«Он врезался в столб в районе „Гудвина“, на перекрестке Советская-Профсоюзная чуть не сбил людей, а потом протаранил как минимум 6 машин», — передает telegram-канал «Темы Тюмени» слова очевидца.

URA.RU направило запрос в УГИБДД по Тюменской области. На момент публикации новости ответ ожидается.

Фото: telegram-канал «Темы Тюмени»

Фото: telegram-канал «Темы Тюмени»