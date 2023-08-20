20 августа 2023
19 августа 2023

В центре Тюмени водитель протаранил шесть автомобилей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Технопарк. Тюмень , машина дпс, дпс
Массовое ДТП произошло возле крупного ТРЦ Фото:

В Тюмени возле торгового центра «Гудвин» произошло массовое ДТП. Водитель Mercedes протаранил шесть припаркованных автомобилей. Об этом рассказал один из очевидцев инцидента.

«Он врезался в столб в районе „Гудвина“, на перекрестке Советская-Профсоюзная чуть не сбил людей, а потом протаранил как минимум 6 машин», — передает telegram-канал «Темы Тюмени» слова очевидца.

URA.RU направило запрос в УГИБДД по Тюменской области. На момент публикации новости ответ ожидается.

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В Тюмени возле торгового центра «Гудвин» произошло массовое ДТП. Водитель Mercedes протаранил шесть припаркованных автомобилей. Об этом рассказал один из очевидцев инцидента. «Он врезался в столб в районе „Гудвина“, на перекрестке Советская-Профсоюзная чуть не сбил людей, а потом протаранил как минимум 6 машин», — передает telegram-канал «Темы Тюмени» слова очевидца. URA.RU направило запрос в УГИБДД по Тюменской области. На момент публикации новости ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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