Челябинец на премиальном «Ниссане» сбил подростка

В Копейске водитель сбил подростка у пешеходного перехода
© Служба новостей «URA.RU»
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Городская администрация, мэрия. Челябинск, пешеходный переход, знак, дорожный знак, парковка
Несовершеннолетний переходил дорогу в неположенном месте Фото:

В Копейске (Челябинская область) мужчина на дорогом кроссовере сбил подростка возле пешеходного перехода. Об этом URA.RU сообщили в городском отделе ГИБДД.

«Инцидент произошел 19 августа. Около 12:25 в районе дома №9/1 по улице Сутягина города Копейска водитель 1997 года рождения, управляя автомобилем „Ниссан Мурано“, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода», — уточнили в ведомстве.

14-летний подросток переходил проезжую часть в неустановленном месте. Неподалеку находился пешеходный переход. В результате ДТП пешеход 2009 года рождения получил телесные повреждения.

Пешеходный переход находится в нескольких десятках метров от места ДТП
Пешеходный переход находится в нескольких десятках метров от места ДТП

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В Копейске (Челябинская область) мужчина на дорогом кроссовере сбил подростка возле пешеходного перехода. Об этом URA.RU сообщили в городском отделе ГИБДД. «Инцидент произошел 19 августа. Около 12:25 в районе дома №9/1 по улице Сутягина города Копейска водитель 1997 года рождения, управляя автомобилем „Ниссан Мурано“, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода», — уточнили в ведомстве. 14-летний подросток переходил проезжую часть в неустановленном месте. Неподалеку находился пешеходный переход. В результате ДТП пешеход 2009 года рождения получил телесные повреждения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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