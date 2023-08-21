Челябинец на премиальном «Ниссане» сбил подростка

Несовершеннолетний переходил дорогу в неположенном месте
В Копейске (Челябинская область) мужчина на дорогом кроссовере сбил подростка возле пешеходного перехода. Об этом URA.RU сообщили в городском отделе ГИБДД.
«Инцидент произошел 19 августа. Около 12:25 в районе дома №9/1 по улице Сутягина города Копейска водитель 1997 года рождения, управляя автомобилем „Ниссан Мурано“, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода», — уточнили в ведомстве.
14-летний подросток переходил проезжую часть в неустановленном месте. Неподалеку находился пешеходный переход. В результате ДТП пешеход 2009 года рождения получил телесные повреждения.
Пешеходный переход находится в нескольких десятках метров от места ДТП
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