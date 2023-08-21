В Свердловской области произошла массовая гибель рыб

21 августа 2023 в 18:30 Размер текста - 17 +

В реке Исеть зафиксировали мор рыбы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители нескольких населенных пунктов Свердловской области обнаружили большое количество мертвых рыб. Тушки прибило к берегам реки Исеть. На мор рыбы пожаловались жители города Арамиль и поселка Большое Седельниково в пригороде Екатеринбурга. Они рассказали, что к берегам прибило десятки мертвых лещей, окуней и чебаков. Ученые считают, что гибель рыб произошла из-за того в Исеть попадают загрязненные воды со стороны Екатеринбурга. Грязная вода поднимает донные отложения, которые поглощают кислород, не позволяя рыбам дышать. «Дело в том, что в Исети выше по течению — Екатеринбург. В городе в русло отчасти попадают дождевые стоки с берегов, большей частью река проходит через пруды, где накапливаются донные отложения. При небольшом увеличении стока, либо даже при небольшом сбросе загрязненных вод, накопленные илы донных отложений также распространяются течением вниз по руслу, поглощая кислород из воды, засоряют жабры рыб, из-за чего они задыхаются. Не исключено попадание каких-либо других загрязнений, которые вызывают повышенную смертность рыб», — рассказала URA.RU доцент Института экологии растений и животных УрО РАН, кафедры биоразнообразия и биоэкологии УрФУ Ольга Госькова. Людям не советуют употреблять в пищу рыб, выловленных в Исети. Также не рекомендуется кормить ими домашних животных. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в прокуратуру Свердловской области. На момент публикации заметки он получен не был. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители нескольких населенных пунктов Свердловской области обнаружили большое количество мертвых рыб. Тушки прибило к берегам реки Исеть. На мор рыбы пожаловались жители города Арамиль и поселка Большое Седельниково в пригороде Екатеринбурга. Они рассказали, что к берегам прибило десятки мертвых лещей, окуней и чебаков. Ученые считают, что гибель рыб произошла из-за того в Исеть попадают загрязненные воды со стороны Екатеринбурга. Грязная вода поднимает донные отложения, которые поглощают кислород, не позволяя рыбам дышать. «Дело в том, что в Исети выше по течению — Екатеринбург. В городе в русло отчасти попадают дождевые стоки с берегов, большей частью река проходит через пруды, где накапливаются донные отложения. При небольшом увеличении стока, либо даже при небольшом сбросе загрязненных вод, накопленные илы донных отложений также распространяются течением вниз по руслу, поглощая кислород из воды, засоряют жабры рыб, из-за чего они задыхаются. Не исключено попадание каких-либо других загрязнений, которые вызывают повышенную смертность рыб», — рассказала URA.RU доцент Института экологии растений и животных УрО РАН, кафедры биоразнообразия и биоэкологии УрФУ Ольга Госькова. Людям не советуют употреблять в пищу рыб, выловленных в Исети. Также не рекомендуется кормить ими домашних животных. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в прокуратуру Свердловской области. На момент публикации заметки он получен не был.