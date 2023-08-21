В Москве-реке обнаружили третье тело за сутки

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Последствия атаки БПЛА по адресу Ленинский проспект 92к1. Москва, полицейский, перекрытие, полиция, оцепление, оцепление чп
В Москве погибли три человека Фото:

В Москве-реке нашли третье тело. Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией. По его данным, погибшей является молодая девушка.

«Из Москвы-реки достали тело молодой девушки — третьего диггера, погибшего в коллекторе во время сильнейшего ливня в городе», — пишет Пятый канал со ссылкой на собеседника. По его словам, труп был найден в центре Москвы.

Ранее из воды в районе «Зарядья» достали тела двух подростков. Они вместе со своим родственником участвовали в экскурсии по московским подземным ходам. Из-за резко обрушившегося на столицу ливня поднялась вода и диггерам не удалось вовремя выбраться. Сообщается, что в группе могло находиться до пяти человек.

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В Москве-реке нашли третье тело. Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией. По его данным, погибшей является молодая девушка. «Из Москвы-реки достали тело молодой девушки — третьего диггера, погибшего в коллекторе во время сильнейшего ливня в городе», — пишет Пятый канал со ссылкой на собеседника. По его словам, труп был найден в центре Москвы. Ранее из воды в районе «Зарядья» достали тела двух подростков. Они вместе со своим родственником участвовали в экскурсии по московским подземным ходам. Из-за резко обрушившегося на столицу ливня поднялась вода и диггерам не удалось вовремя выбраться. Сообщается, что в группе могло находиться до пяти человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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