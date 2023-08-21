В Москве-реке обнаружили третье тело за сутки

21 августа 2023 в 14:08 Размер текста - 17 +

В Москве погибли три человека Фото: Григорий Бергал © URA.RU В Москве-реке нашли третье тело. Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией. По его данным, погибшей является молодая девушка. «Из Москвы-реки достали тело молодой девушки — третьего диггера, погибшего в коллекторе во время сильнейшего ливня в городе», — пишет Пятый канал со ссылкой на собеседника. По его словам, труп был найден в центре Москвы. Ранее из воды в районе «Зарядья» достали тела двух подростков. Они вместе со своим родственником участвовали в экскурсии по московским подземным ходам. Из-за резко обрушившегося на столицу ливня поднялась вода и диггерам не удалось вовремя выбраться. Сообщается, что в группе могло находиться до пяти человек.

В Москве-реке нашли третье тело. Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией. По его данным, погибшей является молодая девушка. «Из Москвы-реки достали тело молодой девушки — третьего диггера, погибшего в коллекторе во время сильнейшего ливня в городе», — пишет Пятый канал со ссылкой на собеседника. По его словам, труп был найден в центре Москвы. Ранее из воды в районе «Зарядья» достали тела двух подростков. Они вместе со своим родственником участвовали в экскурсии по московским подземным ходам. Из-за резко обрушившегося на столицу ливня поднялась вода и диггерам не удалось вовремя выбраться. Сообщается, что в группе могло находиться до пяти человек.