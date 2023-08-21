Тела двух подростков достали из Москвы-реки

Тела достали в Москве из реки
Утонувшими в Москве оказались родственники сотрудника группы «Ланит» Дмитрия Маркушина — его 15-летняя дочь Вика и 17-летний племянник Глеб. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«Они поехали на экскурсию по подземным коллекторам вместе с диггерами, но начался сильный ливень. Тела подростков позже достали из коллектора на Москворецкой набережной недалеко от парка „Зарядье“», — говорится в сообщении.
Тело самого Маркушина пока не найдено. Правоохранители выясняют, сколько всего человек было в группе.
Первый труп ранее обнаружил капитан теплохода. Он незамедлительно вызвал спасателей. После было найдено второе тело.
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