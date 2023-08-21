Тела двух подростков достали из Москвы-реки

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Тело мужчины на отмели Городского пруда в начале улицы Первомайская. Екатеринбург, труп, тело, мертвец, утопленник, покойник, мешок для трупов
Тела достали в Москве из реки Фото:

Утонувшими в Москве оказались родственники сотрудника группы «Ланит» Дмитрия Маркушина — его 15-летняя дочь Вика и 17-летний племянник Глеб. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Они поехали на экскурсию по подземным коллекторам вместе с диггерами, но начался сильный ливень. Тела подростков позже достали из коллектора на Москворецкой набережной недалеко от парка „Зарядье“», — говорится в сообщении.

Тело самого Маркушина пока не найдено. Правоохранители выясняют, сколько всего человек было в группе.

Первый труп ранее обнаружил капитан теплохода. Он незамедлительно вызвал спасателей. После было найдено второе тело.

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Утонувшими в Москве оказались родственники сотрудника группы «Ланит» Дмитрия Маркушина — его 15-летняя дочь Вика и 17-летний племянник Глеб. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Они поехали на экскурсию по подземным коллекторам вместе с диггерами, но начался сильный ливень. Тела подростков позже достали из коллектора на Москворецкой набережной недалеко от парка „Зарядье“», — говорится в сообщении. Тело самого Маркушина пока не найдено. Правоохранители выясняют, сколько всего человек было в группе. Первый труп ранее обнаружил капитан теплохода. Он незамедлительно вызвал спасателей. После было найдено второе тело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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