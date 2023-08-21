Борт «Уральских авиалиний» экстренно сел в Волгограде

У стюардессы «Уральских авиалиний» остановилось сердце прямо во время полета
© Служба новостей «URA.RU»
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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, кольцово, ural airlines, самолет
У стюардессы «Уральских авиалиний» во время полета случился инсульт Фото:

При выполнении рейса Сочи — Москва у стюардессы «Уральских авиалиний» случился инсульт и остановилось сердце прямо во время полета. Инцидент произошел на высоте 10 тысяч метров. Airbus A321 пришлось экстренно посадить в Волгограде. Там стюардессу встретила карета скорой помощи.

«Стюардессе стало плохо сразу после того, как борт „Уральских авиалиний“ набрал высоту. Капитан корабля по громкой связи обратился к пассажирам и узнал, может ли кто-то помочь стюардессе. Одним из пассажиров оказался глава столичного Росздравнадзора Роман Курынин, который за десять минут смог откачать девушку и запустить ее сердце», — пишет telegram-канал SHOT.

Редакция URA.RU обратилась в авиакомпанию «Уральские авиалинии». Там заявили, что информация уточняется.

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При выполнении рейса Сочи — Москва у стюардессы «Уральских авиалиний» случился инсульт и остановилось сердце прямо во время полета. Инцидент произошел на высоте 10 тысяч метров. Airbus A321 пришлось экстренно посадить в Волгограде. Там стюардессу встретила карета скорой помощи. «Стюардессе стало плохо сразу после того, как борт „Уральских авиалиний“ набрал высоту. Капитан корабля по громкой связи обратился к пассажирам и узнал, может ли кто-то помочь стюардессе. Одним из пассажиров оказался глава столичного Росздравнадзора Роман Курынин, который за десять минут смог откачать девушку и запустить ее сердце», — пишет telegram-канал SHOT. Редакция URA.RU обратилась в авиакомпанию «Уральские авиалинии». Там заявили, что информация уточняется.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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