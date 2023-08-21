Борт «Уральских авиалиний» экстренно сел в Волгограде

У стюардессы «Уральских авиалиний» остановилось сердце прямо во время полета

21 августа 2023 в 15:06 Размер текста - 17 +

У стюардессы «Уральских авиалиний» во время полета случился инсульт Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU При выполнении рейса Сочи — Москва у стюардессы «Уральских авиалиний» случился инсульт и остановилось сердце прямо во время полета. Инцидент произошел на высоте 10 тысяч метров. Airbus A321 пришлось экстренно посадить в Волгограде. Там стюардессу встретила карета скорой помощи. «Стюардессе стало плохо сразу после того, как борт „Уральских авиалиний“ набрал высоту. Капитан корабля по громкой связи обратился к пассажирам и узнал, может ли кто-то помочь стюардессе. Одним из пассажиров оказался глава столичного Росздравнадзора Роман Курынин, который за десять минут смог откачать девушку и запустить ее сердце», — пишет telegram-канал SHOT. Редакция URA.RU обратилась в авиакомпанию «Уральские авиалинии». Там заявили, что информация уточняется.

При выполнении рейса Сочи — Москва у стюардессы «Уральских авиалиний» случился инсульт и остановилось сердце прямо во время полета. Инцидент произошел на высоте 10 тысяч метров. Airbus A321 пришлось экстренно посадить в Волгограде. Там стюардессу встретила карета скорой помощи. «Стюардессе стало плохо сразу после того, как борт „Уральских авиалиний“ набрал высоту. Капитан корабля по громкой связи обратился к пассажирам и узнал, может ли кто-то помочь стюардессе. Одним из пассажиров оказался глава столичного Росздравнадзора Роман Курынин, который за десять минут смог откачать девушку и запустить ее сердце», — пишет telegram-канал SHOT. Редакция URA.RU обратилась в авиакомпанию «Уральские авиалинии». Там заявили, что информация уточняется.