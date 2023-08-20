Ученики в ХМАО будут проходить в школу по карте Сбера

Карту Сбера можно будет использовать вместо пропуска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ученики в ХМАО смогут проходить в школу по карте Сбера. Об этом сообщил директор окружного департамента образования Алексей Дренин во время прямого эфира, который транслировался на странице правительства ХМАО в социальной сети «ВКонтакте».

«Речь идет о нашем совместном проекте со „Сбербанком“. У них реализуется проект на уровне муниципалитетов в части унификации использования карт Сбера как единые проездные документы и пропуск для школ. Фактически у ребят появляется универсальный документ. Это, с одной стороны, пропуск в школу, а если муниципалитет включился в проект, то еще и проездной. А еще плюс — это простая банковская карта», — сообщил Дренин.

При этом руководитель департамента образования уверил, что карта будет бесплатной, а получить ее можно, обратившись к руководству школы. Также он отметил, что это не обязательное условие для школьников. Если родители не захотят, то ребенок может пользоваться обычным пропуском.

Ранее URA.RU сообщало, что искусственный интеллект будет мониторить жалобы о буллинге в школах ХМАО. На эти цели власти планируют потратить порядка шести миллионов рублей.