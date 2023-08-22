В ЯНАО врача санавиации уволили за попытки улучшить условия труда

23 августа 2023 в 12:51 Размер текста - 17 +

Врач санавиации лишилась работы за попытки улучшить условия для медиков Фото: Игорь Пантин © URA.RU Врача-анестезиолога-реаниматолога авиамедицинской бригады отделения санитарной авиации из Тарко-Сале (ЯНАО) Наталью Костенко уволили за вопросы руководству о проблемах санавиации. Как рассказала URA.RU сама врач, она потеряла работу за то, что пыталась добиться хороших и безопасных условий для медиков. «За то, что я просила предоставить теплую одежду, задавала вопросы о просроченных медикаментах, нарушениях техники безопасности, защищала наши права и пыталась улучшить условия, меня 3,5 года притесняли и унижали. И за это же меня несколько дней назад без предоставления нормального приказа и ознакомления с документацией уволили. Руководство сказало, что у меня есть 20 минут собрать вещи, и что я не являюсь больше сотрудником санавиации», — уточнила собеседница. По словам Костенко, проблемы с руководством начались еще в 2019 году, когда она устроилась в отделение и обнаружила множество нарушений. Вместе с коллегами она начала требовать улучшить условия труда, состояние рабочих мест, повлиять на организацию работы. Все свои жалобы и просьбы медики сообщали старшему фельдшеру Людмиле Жилиной. При этом врачи считают, что на их просьбы не реагировали и ничего не менялось. «Спустя 3-4 месяца на меня начали сыпаться докладные от несуществующих пациентов: якобы я не оказываю помощь, что у меня предвзятое отношение. Я думаю, что это произошло, потому что я начала решать вопросы напрямую через Салехард, минуя Жилину, которая только слушала о наших проблемах, но ничего не решала. Из-за этого мне так и не предоставили служебное жилье, столкнули лбами с коллегами и едва не спустили с лестницы», — делится она. Костенко сообщила, что пыталась решить проблемы санавиации и на федеральном уровне. Она также утверждает, что все четыре ямальских отделения санавиации находятся в плохом состоянии. «К примеру, сотрудникам в Тазовском районе, чтобы не замерзнуть пришлось самостоятельно ремонтировать окно, которое выпало. Они также вынуждены находится рядом с больными туберкулезом», — делится она. В департаменте здравоохранения ЯНАО URA.RU информацию не подтвердили. «Данные факты не соответствуют действительности. Сведения о причинах увольнения содержат персональные данные и являются конфиденциальными. Рассмотрение трудовых споров осуществляется в установленном законом порядке», — уточнили там. В правительстве Ямала ответили, что Наталья Костенко уволена после многочисленных дисциплинарных взысканий. Информация о подделке документов не соответствует действительности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Врача-анестезиолога-реаниматолога авиамедицинской бригады отделения санитарной авиации из Тарко-Сале (ЯНАО) Наталью Костенко уволили за вопросы руководству о проблемах санавиации. Как рассказала URA.RU сама врач, она потеряла работу за то, что пыталась добиться хороших и безопасных условий для медиков. «За то, что я просила предоставить теплую одежду, задавала вопросы о просроченных медикаментах, нарушениях техники безопасности, защищала наши права и пыталась улучшить условия, меня 3,5 года притесняли и унижали. И за это же меня несколько дней назад без предоставления нормального приказа и ознакомления с документацией уволили. Руководство сказало, что у меня есть 20 минут собрать вещи, и что я не являюсь больше сотрудником санавиации», — уточнила собеседница. По словам Костенко, проблемы с руководством начались еще в 2019 году, когда она устроилась в отделение и обнаружила множество нарушений. Вместе с коллегами она начала требовать улучшить условия труда, состояние рабочих мест, повлиять на организацию работы. Все свои жалобы и просьбы медики сообщали старшему фельдшеру Людмиле Жилиной. При этом врачи считают, что на их просьбы не реагировали и ничего не менялось. «Спустя 3-4 месяца на меня начали сыпаться докладные от несуществующих пациентов: якобы я не оказываю помощь, что у меня предвзятое отношение. Я думаю, что это произошло, потому что я начала решать вопросы напрямую через Салехард, минуя Жилину, которая только слушала о наших проблемах, но ничего не решала. Из-за этого мне так и не предоставили служебное жилье, столкнули лбами с коллегами и едва не спустили с лестницы», — делится она. Костенко сообщила, что пыталась решить проблемы санавиации и на федеральном уровне. Она также утверждает, что все четыре ямальских отделения санавиации находятся в плохом состоянии. «К примеру, сотрудникам в Тазовском районе, чтобы не замерзнуть пришлось самостоятельно ремонтировать окно, которое выпало. Они также вынуждены находится рядом с больными туберкулезом», — делится она. В департаменте здравоохранения ЯНАО URA.RU информацию не подтвердили. «Данные факты не соответствуют действительности. Сведения о причинах увольнения содержат персональные данные и являются конфиденциальными. Рассмотрение трудовых споров осуществляется в установленном законом порядке», — уточнили там. В правительстве Ямала ответили, что Наталья Костенко уволена после многочисленных дисциплинарных взысканий. Информация о подделке документов не соответствует действительности.