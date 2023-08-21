Токсиколог предостерег челябинцев от поедания неизвестных грибов

Употребление неизвестных грибов может обострить болезни желудочно-кишечного тракта Фото: Илья Московец © URA.RU

Главный внештатный специалист, токсиколог Челябинской области Виталий Казарцев предостерег жителей употреблять в пищу неизвестные грибы и грибы неизвестного происхождения. Об этом URA.RU сообщили 21 августа в пресс-службе минздрава региона.

«После поедания грибов может обостриться острый гастроэнтероколит, который проявляется тошнотой, рвотой и диареей. Важен временной интервал. Если симптомы возникли не позже шести часов после употребления, то можно успокоиться. Ничего серьезнее обезвоживания не грозит. Если прошло больше шести часов, необходима скорая помощь! Главное правило для грибников — сомневаешься? Не бери!» — цитирует пресс-служба Казарцева.

В ведомстве также отметили, что грибы могут стать причиной обострения болезней желудочно-кишечного тракта и даже летального исхода. Грибники должны научиться определять виды, чтобы избежать отравления.

В регионе, по словам местных грибников, растут съедобные серо-розовые мухоморы. Челябинка поделилась секретами сбора и приготовления этих редких грибов.