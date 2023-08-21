Российские разработчики придумали, как справляться с дронами-камикадзе

Депутат ГД Кузнецов передал на СВО подавители дронов имени Владлена Татарского
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Новое оружие поможет в борьбе с дронами-камикадзе Фото:
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В районе Бахмута (Артемовск, ДНР) ВС РФ начали использовать новый подавитель дронов, названный в честь военкора Владлена Татарского. В зону СВО его передал член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов, отметив в беседе с URA.RU, что новое оружие поможет в борьбе с атаками ВСУ на приграничные территории и Москву.

«В рамках Центра оборонных инноваций мы будем продолжать дело, начатое с Владленом — спасать жизни наших парней на фронте. Тем более, что антидронные технологии важны и для защиты людей в тылу. Например, разработанные у Дмитрия Рогозина дроны-перехватчики в комплексе с системой дальнего обнаружения БПЛА „Саурон“ могут обеспечить спокойный сон москвичей или воронежцев», — отметил Кузнецов.

Технический директор конструкторского бюро АО «НПП» Артем Потапов отметил, что подавитель поможет в борьбе с дронами-камикадзе. «Наш РЭБ выполнен как из отдельных модулей, так и в полном комплексе частот. На данный момент мы передали на апробацию РЭБ направленного действия на частоте 433/900 непосредственно от FPV дронов Камикадзе. Каждый из наших модулей имеет возможность подключения дополнительных комплексных систем обнаружения (пеленгация, спектроанализ, рлс). На данный момент ВТ-01 (РЭБ Владлен Татарский) проходит апробацию под Бахмутом, предоставляет коридор от fpv для наших парней», — заявил он в беседе с корреспондентом агентства.

Антидронное оружие передали также Дмитрию Рогозину для тестирования в лаборатории «Царские волки»
Антидронное оружие передали также Дмитрию Рогозину для тестирования в лаборатории «Царские волки»
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В районе Бахмута (Артемовск, ДНР) ВС РФ начали использовать новый подавитель дронов, названный в честь военкора Владлена Татарского. В зону СВО его передал член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов, отметив в беседе с URA.RU, что новое оружие поможет в борьбе с атаками ВСУ на приграничные территории и Москву. «В рамках Центра оборонных инноваций мы будем продолжать дело, начатое с Владленом — спасать жизни наших парней на фронте. Тем более, что антидронные технологии важны и для защиты людей в тылу. Например, разработанные у Дмитрия Рогозина дроны-перехватчики в комплексе с системой дальнего обнаружения БПЛА „Саурон“ могут обеспечить спокойный сон москвичей или воронежцев», — отметил Кузнецов. Технический директор конструкторского бюро АО «НПП» Артем Потапов отметил, что подавитель поможет в борьбе с дронами-камикадзе. «Наш РЭБ выполнен как из отдельных модулей, так и в полном комплексе частот. На данный момент мы передали на апробацию РЭБ направленного действия на частоте 433/900 непосредственно от FPV дронов Камикадзе. Каждый из наших модулей имеет возможность подключения дополнительных комплексных систем обнаружения (пеленгация, спектроанализ, рлс). На данный момент ВТ-01 (РЭБ Владлен Татарский) проходит апробацию под Бахмутом, предоставляет коридор от fpv для наших парней», — заявил он в беседе с корреспондентом агентства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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