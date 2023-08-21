В Кургане на две недели перекрыли улицу Кирова

21 августа 2023 в 18:43 Размер текста - 17 +

В Кургане перекрыли участок улицы Кирова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Участок улицы Кирова в Кургане перекрыли для движения транспорта из-за ремонта. Об этом говорится в постановлении на сайте администрации города. «Разрешить закрытие движения автомобильного транспорта по ул. Кирова на участке улично-дорожной сети от пересечения проезжих частей улиц Кирова — М. Горького до пересечения проезжих частей улиц Кирова — Советская», — информирует документ. Улицу закрыли на две недели, с 21 августа по 4 сентября. Ограничить движение потребовалось для ремонта тепловых сетей. На месте будут установлены необходимые знаки.

Участок улицы Кирова в Кургане перекрыли для движения транспорта из-за ремонта. Об этом говорится в постановлении на сайте администрации города. «Разрешить закрытие движения автомобильного транспорта по ул. Кирова на участке улично-дорожной сети от пересечения проезжих частей улиц Кирова — М. Горького до пересечения проезжих частей улиц Кирова — Советская», — информирует документ. Улицу закрыли на две недели, с 21 августа по 4 сентября. Ограничить движение потребовалось для ремонта тепловых сетей. На месте будут установлены необходимые знаки.