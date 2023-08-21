В Кургане на две недели перекрыли улицу Кирова

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В Кургане перекрыли участок улицы Кирова Фото:

Участок улицы Кирова в Кургане перекрыли для движения транспорта из-за ремонта. Об этом говорится в постановлении на сайте администрации города.

«Разрешить закрытие движения автомобильного транспорта по ул. Кирова на участке улично-дорожной сети от пересечения проезжих частей улиц Кирова — М. Горького до пересечения проезжих частей улиц Кирова — Советская», — информирует документ. Улицу закрыли на две недели, с 21 августа по 4 сентября.

Ограничить движение потребовалось для ремонта тепловых сетей. На месте будут установлены необходимые знаки.

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Участок улицы Кирова в Кургане перекрыли для движения транспорта из-за ремонта. Об этом говорится в постановлении на сайте администрации города. «Разрешить закрытие движения автомобильного транспорта по ул. Кирова на участке улично-дорожной сети от пересечения проезжих частей улиц Кирова — М. Горького до пересечения проезжих частей улиц Кирова — Советская», — информирует документ. Улицу закрыли на две недели, с 21 августа по 4 сентября. Ограничить движение потребовалось для ремонта тепловых сетей. На месте будут установлены необходимые знаки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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