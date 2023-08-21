В Кургане на две недели перекрыли улицу Кирова

В Кургане перекрыли участок улицы Кирова
Участок улицы Кирова в Кургане перекрыли для движения транспорта из-за ремонта. Об этом говорится в постановлении на сайте администрации города.
«Разрешить закрытие движения автомобильного транспорта по ул. Кирова на участке улично-дорожной сети от пересечения проезжих частей улиц Кирова — М. Горького до пересечения проезжих частей улиц Кирова — Советская», — информирует документ. Улицу закрыли на две недели, с 21 августа по 4 сентября.
Ограничить движение потребовалось для ремонта тепловых сетей. На месте будут установлены необходимые знаки.
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