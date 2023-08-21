Поезда Челябинск-Екатеринбург отменят на три дня из-за ремонта путей

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Поезда отменят по понедельникам — 28 августа, 4 и 11 сентября Фото:

Поезда Челябинск-Екатеринбург свердловская пригородная компания отменит по понедельникам — 28 августа, 4 и 11 сентября. Это связано с ремонтом путей, сообщили URA.RU в пресс-службе свердловской пригородной компании.

«Обращаем внимание пассажиров на изменения в курсировании пригородных поездов Екатеринбург — Челябинск. А именно, 28 августа, 4 и 11 сентября не будут курсировать пригородные поезда (время местное): №7120/7122 (отправление в 8:36), №7126/7124 (отправление в 18:00), №7123/7125 (отправление в 6:39), №7121/7119 (отправление в 19:06)», — сообщили в ведомстве.

Работы по ремонту путей будут проводиться на перегонах Верхний Уфалей — Иткуль и Иткуль — Маук. В пресс-службе также напомнили о необходимости уточнять время отправления поезда при планировании поездки. Актуальное расписание можно будет узнать в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайтах ОАО «РЖД» и СПК, а также на станциях.

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Поезда Челябинск-Екатеринбург свердловская пригородная компания отменит по понедельникам — 28 августа, 4 и 11 сентября. Это связано с ремонтом путей, сообщили URA.RU в пресс-службе свердловской пригородной компании. «Обращаем внимание пассажиров на изменения в курсировании пригородных поездов Екатеринбург — Челябинск. А именно, 28 августа, 4 и 11 сентября не будут курсировать пригородные поезда (время местное): №7120/7122 (отправление в 8:36), №7126/7124 (отправление в 18:00), №7123/7125 (отправление в 6:39), №7121/7119 (отправление в 19:06)», — сообщили в ведомстве. Работы по ремонту путей будут проводиться на перегонах Верхний Уфалей — Иткуль и Иткуль — Маук. В пресс-службе также напомнили о необходимости уточнять время отправления поезда при планировании поездки. Актуальное расписание можно будет узнать в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайтах ОАО «РЖД» и СПК, а также на станциях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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