В России из-за зерновой сделки взлетят цены на хлеб

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Выход из зерновой сделки повлиял на рост цен на хлеб в России, пишет Baza Фото:
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Ожидается, что осенью цены на хлеб в России вырастут на 10%. Это связано с выходом из зерновой сделки, обвалом рубля и санкциями.

«Осенью хлеб в России подорожает на 10%. Все из-за выхода из зерновой сделки», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что, помимо выхода из зерновой сделки, причинами подорожания выступают обвал рубля и санкции.

Отрасли приходится сталкиваться со множеством проблем, включая повышение стоимости зерна и муки на 20%, рост расходов на импортное оборудование на 50%, рост цен на зарубежные ингредиенты до 30% и повышение стоимости упаковок. Кроме того, компаниям трудно привлекать новых рабочих из-за низких зарплат, и логистика также вносит свой вклад в цену хлеба из-за повышения стоимости автомобилей и их обслуживания.

Ранее стало известно, что цены на продукты в России в ближайшее время поднимутся на 10-20% из-за объективных обстоятельств. Также ослабление российского рубля может привести к повышению стоимости некоторых продуктов питания, таких как молоко, яйца и колбасные изделия, передает Pravda.Ru.

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Ожидается, что осенью цены на хлеб в России вырастут на 10%. Это связано с выходом из зерновой сделки, обвалом рубля и санкциями. «Осенью хлеб в России подорожает на 10%. Все из-за выхода из зерновой сделки», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что, помимо выхода из зерновой сделки, причинами подорожания выступают обвал рубля и санкции. Отрасли приходится сталкиваться со множеством проблем, включая повышение стоимости зерна и муки на 20%, рост расходов на импортное оборудование на 50%, рост цен на зарубежные ингредиенты до 30% и повышение стоимости упаковок. Кроме того, компаниям трудно привлекать новых рабочих из-за низких зарплат, и логистика также вносит свой вклад в цену хлеба из-за повышения стоимости автомобилей и их обслуживания. Ранее стало известно, что цены на продукты в России в ближайшее время поднимутся на 10-20% из-за объективных обстоятельств. Также ослабление российского рубля может привести к повышению стоимости некоторых продуктов питания, таких как молоко, яйца и колбасные изделия, передает Pravda.Ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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