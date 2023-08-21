В России из-за зерновой сделки взлетят цены на хлеб

21 августа 2023 в 19:13 Размер текста - 17 +

Выход из зерновой сделки повлиял на рост цен на хлеб в России, пишет Baza Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Ожидается, что осенью цены на хлеб в России вырастут на 10%. Это связано с выходом из зерновой сделки, обвалом рубля и санкциями. «Осенью хлеб в России подорожает на 10%. Все из-за выхода из зерновой сделки», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что, помимо выхода из зерновой сделки, причинами подорожания выступают обвал рубля и санкции. Отрасли приходится сталкиваться со множеством проблем, включая повышение стоимости зерна и муки на 20%, рост расходов на импортное оборудование на 50%, рост цен на зарубежные ингредиенты до 30% и повышение стоимости упаковок. Кроме того, компаниям трудно привлекать новых рабочих из-за низких зарплат, и логистика также вносит свой вклад в цену хлеба из-за повышения стоимости автомобилей и их обслуживания. Ранее стало известно, что цены на продукты в России в ближайшее время поднимутся на 10-20% из-за объективных обстоятельств. Также ослабление российского рубля может привести к повышению стоимости некоторых продуктов питания, таких как молоко, яйца и колбасные изделия, передает Pravda.Ru.

Ожидается, что осенью цены на хлеб в России вырастут на 10%. Это связано с выходом из зерновой сделки, обвалом рубля и санкциями. «Осенью хлеб в России подорожает на 10%. Все из-за выхода из зерновой сделки», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что, помимо выхода из зерновой сделки, причинами подорожания выступают обвал рубля и санкции. Отрасли приходится сталкиваться со множеством проблем, включая повышение стоимости зерна и муки на 20%, рост расходов на импортное оборудование на 50%, рост цен на зарубежные ингредиенты до 30% и повышение стоимости упаковок. Кроме того, компаниям трудно привлекать новых рабочих из-за низких зарплат, и логистика также вносит свой вклад в цену хлеба из-за повышения стоимости автомобилей и их обслуживания. Ранее стало известно, что цены на продукты в России в ближайшее время поднимутся на 10-20% из-за объективных обстоятельств. Также ослабление российского рубля может привести к повышению стоимости некоторых продуктов питания, таких как молоко, яйца и колбасные изделия, передает Pravda.Ru.