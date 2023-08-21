Родители обвинили воспитателя свердловского садика в издевательствах над детьми

21 августа 2023 в 19:28 Размер текста - 17 +

Родители обвинили воспитателя садика №50 в жестоком обращении с детьми Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Заречном (Свердловская область) родители воспитанников детского сада обвинили воспитателя в жестком обращении. По их словам, детей за плохое поведение могли зажимать дверью, заставляли есть упавшую на пол пищу. Речь идет о детском садике № 50 «Солнышко». Неправомерные действия по отношению к детям происходили в группе малюток, где деткам 1,5 — 2,5 года. «Нянечка становилась свидетелем, как воспитатель зажимала дверью ребенка. Так она решила его проучить за непослушание. Мальчику прижали пальцы на ногах. Бывало, что одного из малышей опытный воспитатель могла обозвать „тупым“. Одного из мальчиков воспитатель заставляла есть еду, упавшую на пол», — пишет «КП-Екатеринбург». Редакция URA.RU обратилась за комментарием в детский садик № 50. Дозвониться до заведующей не удалось. На телефонный звонок никто не ответил. Ранее URA.RU писало о том, что вопиющий случай произошел в детском саду №588 в Пионерском поселке Екатеринбурга. Над шестилетним ребенком издевались школьники. Во время сончаса сын воспитателя и сын няни накинули ребенку на голову одеяло, били и душили, пытались выдавить глаза. Ребенок пытался кричать, но не мог: дети угрожали, что будут бить сильнее. Полиция провела проверку, но подтверждения не нашла.

В Заречном (Свердловская область) родители воспитанников детского сада обвинили воспитателя в жестком обращении. По их словам, детей за плохое поведение могли зажимать дверью, заставляли есть упавшую на пол пищу. Речь идет о детском садике № 50 «Солнышко». Неправомерные действия по отношению к детям происходили в группе малюток, где деткам 1,5 — 2,5 года. «Нянечка становилась свидетелем, как воспитатель зажимала дверью ребенка. Так она решила его проучить за непослушание. Мальчику прижали пальцы на ногах. Бывало, что одного из малышей опытный воспитатель могла обозвать „тупым“. Одного из мальчиков воспитатель заставляла есть еду, упавшую на пол», — пишет «КП-Екатеринбург». Редакция URA.RU обратилась за комментарием в детский садик № 50. Дозвониться до заведующей не удалось. На телефонный звонок никто не ответил. Ранее URA.RU писало о том, что вопиющий случай произошел в детском саду №588 в Пионерском поселке Екатеринбурга. Над шестилетним ребенком издевались школьники. Во время сончаса сын воспитателя и сын няни накинули ребенку на голову одеяло, били и душили, пытались выдавить глаза. Ребенок пытался кричать, но не мог: дети угрожали, что будут бить сильнее. Полиция провела проверку, но подтверждения не нашла.