Глава ЯНАО Артюхов ответил на личный вопрос

Глава ЯНАО Артюхов сообщил имя своего сына

21 августа 2023 в 19:26 Размер текста - 17 +

Дмитрий Артюхов раскрыл личную тайну Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил, как зовут его сына. На личный вопрос он ответил в ходе встречи с губкинцами в эфире «Честного маршрута». «Я обычно неохотно о личном рассказываю. Назвали Данилом, в честь дедушки моего, я ему обещал», — сообщил Дмитрий Артюхов в эфире, трансляция которого проходит на страцице губернатора в социальной сети «ВКонтакте». Также Артюхов добавил, что его дед был заслуженным ветеринаром СССР. У дедушки были две дочери, и он переживал о сохранении памяти. Ранее URA.RU рассказало, что у Дмитрия Артюхова родился сын. По информации источников, ребенок в семье губернатора появился в конце 2022 года.

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил, как зовут его сына. На личный вопрос он ответил в ходе встречи с губкинцами в эфире «Честного маршрута». «Я обычно неохотно о личном рассказываю. Назвали Данилом, в честь дедушки моего, я ему обещал», — сообщил Дмитрий Артюхов в эфире, трансляция которого проходит на страцице губернатора в социальной сети «ВКонтакте». Также Артюхов добавил, что его дед был заслуженным ветеринаром СССР. У дедушки были две дочери, и он переживал о сохранении памяти. Ранее URA.RU рассказало, что у Дмитрия Артюхова родился сын. По информации источников, ребенок в семье губернатора появился в конце 2022 года.