20 августа 2023
19 августа 2023

Глава ЯНАО Артюхов ответил на личный вопрос

Глава ЯНАО Артюхов сообщил имя своего сына
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов. ЯНАО, артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов раскрыл личную тайну Фото:

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил, как зовут его сына. На личный вопрос он ответил в ходе встречи с губкинцами в эфире «Честного маршрута».

«Я обычно неохотно о личном рассказываю. Назвали Данилом, в честь дедушки моего, я ему обещал», — сообщил Дмитрий Артюхов в эфире, трансляция которого проходит на страцице губернатора в социальной сети «ВКонтакте».

Также Артюхов добавил, что его дед был заслуженным ветеринаром СССР. У дедушки были две дочери, и он переживал о сохранении памяти.

Ранее URA.RU рассказало, что у Дмитрия Артюхова родился сын. По информации источников, ребенок в семье губернатора появился в конце 2022 года.

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Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил, как зовут его сына. На личный вопрос он ответил в ходе встречи с губкинцами в эфире «Честного маршрута». «Я обычно неохотно о личном рассказываю. Назвали Данилом, в честь дедушки моего, я ему обещал», — сообщил Дмитрий Артюхов в эфире, трансляция которого проходит на страцице губернатора в социальной сети «ВКонтакте». Также Артюхов добавил, что его дед был заслуженным ветеринаром СССР. У дедушки были две дочери, и он переживал о сохранении памяти. Ранее URA.RU рассказало, что у Дмитрия Артюхова родился сын. По информации источников, ребенок в семье губернатора появился в конце 2022 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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