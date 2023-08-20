Глава ЯНАО Артюхов ответил на личный вопрос

Дмитрий Артюхов раскрыл личную тайну
Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил, как зовут его сына. На личный вопрос он ответил в ходе встречи с губкинцами в эфире «Честного маршрута».
«Я обычно неохотно о личном рассказываю. Назвали Данилом, в честь дедушки моего, я ему обещал», — сообщил Дмитрий Артюхов в эфире, трансляция которого проходит на страцице губернатора в социальной сети «ВКонтакте».
Также Артюхов добавил, что его дед был заслуженным ветеринаром СССР. У дедушки были две дочери, и он переживал о сохранении памяти.
Ранее URA.RU рассказало, что у Дмитрия Артюхова родился сын. По информации источников, ребенок в семье губернатора появился в конце 2022 года.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.