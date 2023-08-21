Mash: в Москве-реке нашли труп четвертого диггера

21 августа 2023 в 19:19 Размер текста - 17 +

Тело всплыло у причала парка «Зарядье» в Москве Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Ливень утопил группу диггеров в московском коллекторе Тело четвертого утонувшего в подземных коллекторах Москвы диггера нашли в реке. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Четвертого утонувшего диггера нашли в Москва-реке. По нашим данным, тело выплыло у причала „Зарядье“ прямо под Парящим мостом», — говорится в сообщении.

Тело четвертого утонувшего в подземных коллекторах Москвы диггера нашли в реке. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Четвертого утонувшего диггера нашли в Москва-реке. По нашим данным, тело выплыло у причала „Зарядье“ прямо под Парящим мостом», — говорится в сообщении.