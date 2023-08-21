Mash: в Москве-реке нашли труп четвертого диггера

Тело всплыло у причала парка «Зарядье» в Москве
новость из сюжетаЛивень утопил группу диггеров в московском коллекторе
Тело четвертого утонувшего в подземных коллекторах Москвы диггера нашли в реке. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«Четвертого утонувшего диггера нашли в Москва-реке. По нашим данным, тело выплыло у причала „Зарядье“ прямо под Парящим мостом», — говорится в сообщении.
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