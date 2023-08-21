Mash: в Москве-реке нашли труп четвертого диггера

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Парк «Зарядье». Москва, парк зарядье, высотка на яузе
Тело всплыло у причала парка «Зарядье» в Москве Фото:
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Ливень утопил группу диггеров в московском коллекторе

Тело четвертого утонувшего в подземных коллекторах Москвы диггера нашли в реке. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Четвертого утонувшего диггера нашли в Москва-реке. По нашим данным, тело выплыло у причала „Зарядье“ прямо под Парящим мостом», — говорится в сообщении.

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Тело четвертого утонувшего в подземных коллекторах Москвы диггера нашли в реке. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Четвертого утонувшего диггера нашли в Москва-реке. По нашим данным, тело выплыло у причала „Зарядье“ прямо под Парящим мостом», — говорится в сообщении.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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