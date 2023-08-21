На Первом канале назвали дату выхода «Давай поженимся»

21 августа 2023 в 19:32 Размер текста - 17 +

Передача «Давай поженимся» вернется в эфир 28 августа Фото: Денис Моргунов © URA.RU Телепрограмма «Давай поженимся» вернется на Первый канал, начиная с 28 августа. Об этом рассказали в пресс-службе телеканала. «Подтверждаем выход в эфир „Давай поженимся“ с 28 августа», — передает сообщение пресс-службы ТАСС. Там добавили, что новые выпуски программы будут вдохновлены идеей создания семьи и здоровых отношений, как сообщается в пресс-службе. Шоу, которое стартовало в 2008 году, является свадебным ток-шоу и имело постоянных ведущих Ларису Гузееву и Розу Сябитову. В феврале 2022 года было объявлено о пересмотре программной сетки в пользу общественно-политического контента, но в сентябре также было официально подтверждено возвращение развлекательных шоу, и информация о закрытии программы «Давай поженимся» была опровергнута. Ранее стало известно, что возврат программы «Давай поженимся» на Первый канал подтвержден, однако состав ведущих будет изменен. Роза Сябитова сообщила, что все выпуски уже сняты, и программа вернется с измененным составом ведущих. Она также намекнула на сюрприз с третьим партнером, передают «Дни.ру».

Телепрограмма «Давай поженимся» вернется на Первый канал, начиная с 28 августа. Об этом рассказали в пресс-службе телеканала. «Подтверждаем выход в эфир „Давай поженимся“ с 28 августа», — передает сообщение пресс-службы ТАСС. Там добавили, что новые выпуски программы будут вдохновлены идеей создания семьи и здоровых отношений, как сообщается в пресс-службе. Шоу, которое стартовало в 2008 году, является свадебным ток-шоу и имело постоянных ведущих Ларису Гузееву и Розу Сябитову. В феврале 2022 года было объявлено о пересмотре программной сетки в пользу общественно-политического контента, но в сентябре также было официально подтверждено возвращение развлекательных шоу, и информация о закрытии программы «Давай поженимся» была опровергнута. Ранее стало известно, что возврат программы «Давай поженимся» на Первый канал подтвержден, однако состав ведущих будет изменен. Роза Сябитова сообщила, что все выпуски уже сняты, и программа вернется с измененным составом ведущих. Она также намекнула на сюрприз с третьим партнером, передают «Дни.ру».