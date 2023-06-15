Шоу «Давай поженимся» возвращается в телеэфир

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В конце июня шоу «Давай поженимся» вернется в эфир Первого канала Фото:

Шоу «Давай поженимся» появится в эфире Первого канала в конце июня. Об этом сообщил генеральный директор телеканала Константин Эрнст.

« Где-то в конце месяца [июня] она вернется в эфир по многочисленным просьбам российских телезрителей», — заявил Эрнст в кулуарах Петербургского международного экономического форума в беседе с ТАСС. Он отметил, что съемки программы начнутся 19 июня.

Главная ведущая «Давай поженимся» Лариса Гузеева давать комментарий по теме. Она переадресовала вопрос телеканалу.

В начале марта 2022 года Первый канал изменил сетку вещания. Он перестал показывать развлекательные программы. Такие как Мужского/женского», «Пусть говорят», «Давай поженимся!», «Модный приговор» и «Жить здорово!», передает «Дни.ру».

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Шоу «Давай поженимся» появится в эфире Первого канала в конце июня. Об этом сообщил генеральный директор телеканала Константин Эрнст. « Где-то в конце месяца [июня] она вернется в эфир по многочисленным просьбам российских телезрителей», — заявил Эрнст в кулуарах Петербургского международного экономического форума в беседе с ТАСС. Он отметил, что съемки программы начнутся 19 июня. Главная ведущая «Давай поженимся» Лариса Гузеева давать комментарий по теме. Она переадресовала вопрос телеканалу. В начале марта 2022 года Первый канал изменил сетку вещания. Он перестал показывать развлекательные программы. Такие как Мужского/женского», «Пусть говорят», «Давай поженимся!», «Модный приговор» и «Жить здорово!», передает «Дни.ру».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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