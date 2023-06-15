Шоу «Давай поженимся» возвращается в телеэфир

Шоу «Давай поженимся» появится в эфире Первого канала в конце июня. Об этом сообщил генеральный директор телеканала Константин Эрнст.
« Где-то в конце месяца [июня] она вернется в эфир по многочисленным просьбам российских телезрителей», — заявил Эрнст в кулуарах Петербургского международного экономического форума в беседе с ТАСС. Он отметил, что съемки программы начнутся 19 июня.
Главная ведущая «Давай поженимся» Лариса Гузеева давать комментарий по теме. Она переадресовала вопрос телеканалу.
В начале марта 2022 года Первый канал изменил сетку вещания. Он перестал показывать развлекательные программы. Такие как Мужского/женского», «Пусть говорят», «Давай поженимся!», «Модный приговор» и «Жить здорово!», передает «Дни.ру».
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