Роза Сябитова раскрыла детали возвращения программы «Давай поженимся»

Сябитова заявила о возвращении «Давай поженимся» с новыми ведущими и героями

17 августа 2023 в 17:34 Размер текста - 17 +

Выпуски программы «Давай поженимся» вернутся на экраны, по данным Сябитовой, в сентябре Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Программа «Давай поженимся» вернется на экраны Первого канала, однако состав ведущих в ней изменится. Об этом URA.RU сообщила сваха программы Роза Сябитова, уточнив, что все выпуски уже отсняли. «Мы отсняли программы. В том же составе будет, в котором мы уходили, когда начались все эти события (Гузеева и Сябитова, выпуски перестали выходить после начала СВО — прим. URA.RU). Для вас будут сюрпризы с третьим партнером. В сентябре, наверное, выйдет в эфир, но пока в сетке не вижу», — сообщила она. Ведущая также уточнила, что герои передачи изменятся. «Когда нас критикуют хейтеры, что мы показываем фриков или что-то не так делаем, но мы же отражаем действительность как в зеркале. Половина любит, половина ненавидит, и это правильно. Главное, чтобы равнодушных не было. Конечно, возвращение программы — это и мое место работы как свахи. Но, если говорить по поводу героев, они изменились. Многое изменилось: отношение к семейным традиционным ценностям изменилось, другие герои, молодежь выросла. Мы, более того, старшее поколение, не всегда являемся хорошим примером, и не всегда нравоучение или требование идти в брак является правильным. У молодежи свои подходы. Сейчас спокойно молодежь относится к тому, что мужчина может быть домохозяином и помогать жене с ребенком», — добавила Сябитова. Сваха уверена, что возвращение программы на экраны является символом наступления стабильности. «Значит, жизнь налаживается. Возвращение именно нашей программы, развлекательной программы, значит, наступает определенность, стабильность, спокойствие, вера в будущее, все будет хорошо и так далее», — заключила ведущая. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Программа «Давай поженимся» вернется на экраны Первого канала, однако состав ведущих в ней изменится. Об этом URA.RU сообщила сваха программы Роза Сябитова, уточнив, что все выпуски уже отсняли. «Мы отсняли программы. В том же составе будет, в котором мы уходили, когда начались все эти события (Гузеева и Сябитова, выпуски перестали выходить после начала СВО — прим. URA.RU). Для вас будут сюрпризы с третьим партнером. В сентябре, наверное, выйдет в эфир, но пока в сетке не вижу», — сообщила она. Ведущая также уточнила, что герои передачи изменятся. «Когда нас критикуют хейтеры, что мы показываем фриков или что-то не так делаем, но мы же отражаем действительность как в зеркале. Половина любит, половина ненавидит, и это правильно. Главное, чтобы равнодушных не было. Конечно, возвращение программы — это и мое место работы как свахи. Но, если говорить по поводу героев, они изменились. Многое изменилось: отношение к семейным традиционным ценностям изменилось, другие герои, молодежь выросла. Мы, более того, старшее поколение, не всегда являемся хорошим примером, и не всегда нравоучение или требование идти в брак является правильным. У молодежи свои подходы. Сейчас спокойно молодежь относится к тому, что мужчина может быть домохозяином и помогать жене с ребенком», — добавила Сябитова. Сваха уверена, что возвращение программы на экраны является символом наступления стабильности. «Значит, жизнь налаживается. Возвращение именно нашей программы, развлекательной программы, значит, наступает определенность, стабильность, спокойствие, вера в будущее, все будет хорошо и так далее», — заключила ведущая.