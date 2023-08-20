Житель ЯНАО признался в изнасиловании

21 августа 2023 в 20:16 Размер текста - 17 +

Сейчас уголовное дело об изнасиловании готовят к передаче прокурору Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) мужчина, подозреваемый в изнасиловании девушки, дал признательные показания. Об этом сообщает СУ СК России по ЯНАО, где расследовали этот инцидент. «По данным следствия, находясь в квартире по улице Ямальская города Салехарда, в июле 2023 года мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, совершил в отношении потерпевшей действия насильственного характера. В ходе предварительного следствия обвиняемый признал свою вину и раскаялся», — указано в пресс-релизе ведомства. Там уточнили, что сейчас следователи смогли собрать достаточно доказательств виновности мужчины. Теперь дело будет отправлено к прокурору и в суд, где уже примут окончательное решение.

В Салехарде (ЯНАО) мужчина, подозреваемый в изнасиловании девушки, дал признательные показания. Об этом сообщает СУ СК России по ЯНАО, где расследовали этот инцидент. «По данным следствия, находясь в квартире по улице Ямальская города Салехарда, в июле 2023 года мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, совершил в отношении потерпевшей действия насильственного характера. В ходе предварительного следствия обвиняемый признал свою вину и раскаялся», — указано в пресс-релизе ведомства. Там уточнили, что сейчас следователи смогли собрать достаточно доказательств виновности мужчины. Теперь дело будет отправлено к прокурору и в суд, где уже примут окончательное решение.