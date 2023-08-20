Житель ЯНАО признался в изнасиловании

В Салехарде (ЯНАО) мужчина, подозреваемый в изнасиловании девушки, дал признательные показания. Об этом сообщает СУ СК России по ЯНАО, где расследовали этот инцидент.
«По данным следствия, находясь в квартире по улице Ямальская города Салехарда, в июле 2023 года мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, совершил в отношении потерпевшей действия насильственного характера. В ходе предварительного следствия обвиняемый признал свою вину и раскаялся», — указано в пресс-релизе ведомства.
Там уточнили, что сейчас следователи смогли собрать достаточно доказательств виновности мужчины. Теперь дело будет отправлено к прокурору и в суд, где уже примут окончательное решение.
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