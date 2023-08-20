20 августа 2023
19 августа 2023

Житель ЯНАО признался в изнасиловании

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному дела директора аэропорта Коваленко. Курган , прокурор, судебное заседание, судья, следователь, суд, обвинительная речь, речь прокурора
Сейчас уголовное дело об изнасиловании готовят к передаче прокурору Фото:

В Салехарде (ЯНАО) мужчина, подозреваемый в изнасиловании девушки, дал признательные показания. Об этом сообщает СУ СК России по ЯНАО, где расследовали этот инцидент.

«По данным следствия, находясь в квартире по улице Ямальская города Салехарда, в июле 2023 года мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, совершил в отношении потерпевшей действия насильственного характера. В ходе предварительного следствия обвиняемый признал свою вину и раскаялся», — указано в пресс-релизе ведомства.

Там уточнили, что сейчас следователи смогли собрать достаточно доказательств виновности мужчины. Теперь дело будет отправлено к прокурору и в суд, где уже примут окончательное решение.

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В Салехарде (ЯНАО) мужчина, подозреваемый в изнасиловании девушки, дал признательные показания. Об этом сообщает СУ СК России по ЯНАО, где расследовали этот инцидент. «По данным следствия, находясь в квартире по улице Ямальская города Салехарда, в июле 2023 года мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, совершил в отношении потерпевшей действия насильственного характера. В ходе предварительного следствия обвиняемый признал свою вину и раскаялся», — указано в пресс-релизе ведомства. Там уточнили, что сейчас следователи смогли собрать достаточно доказательств виновности мужчины. Теперь дело будет отправлено к прокурору и в суд, где уже примут окончательное решение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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