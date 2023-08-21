Свердловчане, которых нашли мертвыми в квартире с детьми, имели судимости 21 августа 2023 в 22:04 Размер текста - 17 + Тела супругов направлены на судмедэкспертизу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Родители, тела которых нашли с тремя детьми в одной из квартир в Асбесте Свердловской области, были судимы. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых. «Погибшими оказались ранее судимый за причастность к грабежу, кражам и незаконному обороту наркотиков 33-летний мужчина и судимая за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью его 32-летняя супруга. Их тела обнаружили в квартире с тремя детьми в Асбесте», — сказал полковник Горелых. Супругов нашли 21 августа в квартире по улице Ленина в Асбесте. С ними в квартире находились трое детей. Это девочки. Старшей — пять лет, средней — четыре, а младшей — одни год. Старших девочек поместили в одно из местных соцучреждений, а младшую — в больницу для тщательного обследования. В СУ СКР по Свердловской области заявили, что смерть людей не носит криминальный характер. Тела мужчины и женщины будут направлены на судмедэкспертизу. Родители, тела которых нашли с тремя детьми в одной из квартир в Асбесте Свердловской области, были судимы. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых. «Погибшими оказались ранее судимый за причастность к грабежу, кражам и незаконному обороту наркотиков 33-летний мужчина и судимая за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью его 32-летняя супруга. Их тела обнаружили в квартире с тремя детьми в Асбесте», — сказал полковник Горелых. Супругов нашли 21 августа в квартире по улице Ленина в Асбесте. С ними в квартире находились трое детей. Это девочки. Старшей — пять лет, средней — четыре, а младшей — одни год. Старших девочек поместили в одно из местных соцучреждений, а младшую — в больницу для тщательного обследования. В СУ СКР по Свердловской области заявили, что смерть людей не носит криминальный характер. Тела мужчины и женщины будут направлены на судмедэкспертизу. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям