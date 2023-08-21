Свердловчане, которых нашли мертвыми в квартире с детьми, имели судимости

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Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет
Тела супругов направлены на судмедэкспертизу Фото:

Родители, тела которых нашли с тремя детьми в одной из квартир в Асбесте Свердловской области, были судимы. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых.

«Погибшими оказались ранее судимый за причастность к грабежу, кражам и незаконному обороту наркотиков 33-летний мужчина и судимая за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью его 32-летняя супруга. Их тела обнаружили в квартире с тремя детьми в Асбесте», — сказал полковник Горелых.

Супругов нашли 21 августа в квартире по улице Ленина в Асбесте. С ними в квартире находились трое детей. Это девочки. Старшей — пять лет, средней — четыре, а младшей — одни год. Старших девочек поместили в одно из местных соцучреждений, а младшую — в больницу для тщательного обследования.

В СУ СКР по Свердловской области заявили, что смерть людей не носит криминальный характер. Тела мужчины и женщины будут направлены на судмедэкспертизу.

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Родители, тела которых нашли с тремя детьми в одной из квартир в Асбесте Свердловской области, были судимы. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых. «Погибшими оказались ранее судимый за причастность к грабежу, кражам и незаконному обороту наркотиков 33-летний мужчина и судимая за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью его 32-летняя супруга. Их тела обнаружили в квартире с тремя детьми в Асбесте», — сказал полковник Горелых. Супругов нашли 21 августа в квартире по улице Ленина в Асбесте. С ними в квартире находились трое детей. Это девочки. Старшей — пять лет, средней — четыре, а младшей — одни год. Старших девочек поместили в одно из местных соцучреждений, а младшую — в больницу для тщательного обследования. В СУ СКР по Свердловской области заявили, что смерть людей не носит криминальный характер. Тела мужчины и женщины будут направлены на судмедэкспертизу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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