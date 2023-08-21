В Тверской области упал беспилотник

В лесу Тверской области найден упавший беспилотник
В Тверской области в лесу был обнаружен упавший беспилотник. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.
«В Жарковском округе Тверской области в лесу был обнаружен упавший беспилотник», — передает сообщение пресс-службы РИА Новости. Там добавили, что пострадавших в результате происшествия нет. Правоохранительные органы ведут проверку, а губернатор области Игорь Рудень уделяет данной ситуации особое внимание.
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