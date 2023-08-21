В Тверской области упал беспилотник

21 августа 2023 в 22:58 Размер текста - 17 +

В лесу Тверской области найден упавший беспилотник Фото: U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Dalton Swanbeck В Тверской области в лесу был обнаружен упавший беспилотник. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона. «В Жарковском округе Тверской области в лесу был обнаружен упавший беспилотник», — передает сообщение пресс-службы РИА Новости. Там добавили, что пострадавших в результате происшествия нет. Правоохранительные органы ведут проверку, а губернатор области Игорь Рудень уделяет данной ситуации особое внимание.

В Тверской области в лесу был обнаружен упавший беспилотник. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона. «В Жарковском округе Тверской области в лесу был обнаружен упавший беспилотник», — передает сообщение пресс-службы РИА Новости. Там добавили, что пострадавших в результате происшествия нет. Правоохранительные органы ведут проверку, а губернатор области Игорь Рудень уделяет данной ситуации особое внимание.