В Тверской области упал беспилотник

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В лесу Тверской области найден упавший беспилотник Фото:

В Тверской области в лесу был обнаружен упавший беспилотник. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

«В Жарковском округе Тверской области в лесу был обнаружен упавший беспилотник», — передает сообщение пресс-службы РИА Новости. Там добавили, что пострадавших в результате происшествия нет. Правоохранительные органы ведут проверку, а губернатор области Игорь Рудень уделяет данной ситуации особое внимание.

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В Тверской области в лесу был обнаружен упавший беспилотник. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона. «В Жарковском округе Тверской области в лесу был обнаружен упавший беспилотник», — передает сообщение пресс-службы РИА Новости. Там добавили, что пострадавших в результате происшествия нет. Правоохранительные органы ведут проверку, а губернатор области Игорь Рудень уделяет данной ситуации особое внимание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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