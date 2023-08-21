«Камаз» запретил сотрудникам использовать технику Apple

21 августа 2023 в 23:55 Размер текста - 17 +

Продукция Apple признана недостаточно надежной с точки зрения защиты информации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудникам предприятия «Камаз» запретили использовать гаджеты американской компании Apple в служебных целях. Об этом говорится в приказе генерального директора завода Сергея Когогина. «Информационные системы „Камаза“ впредь не будут поддерживаться на гаджетах Apple. Продукция американского производителя признана недостаточно надежной с точки зрения защиты информации», — цитируют «Ведомости» документ. В приказе Когогина уточняется, что по этой причине на предприятии введен запрет на использование корпоративных SIM-карты в устройствах данного бренда. Ранее Роскомнадзор заявил, что проверит защищенность iPhone и iPad. Пока в корпорации Apple отрицают сотрудничество с американскими спецслужбами и заражение вирусами телефонов дипломатов РФ по заданию разведки. Ряд российских ведомств, таких как Минпромторг, «Ростех», Минцифры и Федеральная таможенная служба, запретили сотрудникам использовать гаджеты американской компании в служебных целях.

Сотрудникам предприятия «Камаз» запретили использовать гаджеты американской компании Apple в служебных целях. Об этом говорится в приказе генерального директора завода Сергея Когогина. «Информационные системы „Камаза“ впредь не будут поддерживаться на гаджетах Apple. Продукция американского производителя признана недостаточно надежной с точки зрения защиты информации», — цитируют «Ведомости» документ. В приказе Когогина уточняется, что по этой причине на предприятии введен запрет на использование корпоративных SIM-карты в устройствах данного бренда. Ранее Роскомнадзор заявил, что проверит защищенность iPhone и iPad. Пока в корпорации Apple отрицают сотрудничество с американскими спецслужбами и заражение вирусами телефонов дипломатов РФ по заданию разведки. Ряд российских ведомств, таких как Минпромторг, «Ростех», Минцифры и Федеральная таможенная служба, запретили сотрудникам использовать гаджеты американской компании в служебных целях.