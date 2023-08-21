21 августа 2023

«Камаз» запретил сотрудникам использовать технику Apple

© Служба новостей «URA.RU»
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Прием Губернатором Курганской области по итогам выборов Президента Российской Федерации 8 марта 2018 г. Курган, маникюр, айфон, apple, телефон в руке, эпл
Продукция Apple признана недостаточно надежной с точки зрения защиты информации Фото:

Сотрудникам предприятия «Камаз» запретили использовать гаджеты американской компании Apple в служебных целях. Об этом говорится в приказе генерального директора завода Сергея Когогина.

«Информационные системы „Камаза“ впредь не будут поддерживаться на гаджетах Apple. Продукция американского производителя признана недостаточно надежной с точки зрения защиты информации», — цитируют «Ведомости» документ. В приказе Когогина уточняется, что по этой причине на предприятии введен запрет на использование корпоративных SIM-карты в устройствах данного бренда.

Ранее Роскомнадзор заявил, что проверит защищенность iPhone и iPad. Пока в корпорации Apple отрицают сотрудничество с американскими спецслужбами и заражение вирусами телефонов дипломатов РФ по заданию разведки. Ряд российских ведомств, таких как Минпромторг, «Ростех», Минцифры и Федеральная таможенная служба, запретили сотрудникам использовать гаджеты американской компании в служебных целях.

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Сотрудникам предприятия «Камаз» запретили использовать гаджеты американской компании Apple в служебных целях. Об этом говорится в приказе генерального директора завода Сергея Когогина. «Информационные системы „Камаза“ впредь не будут поддерживаться на гаджетах Apple. Продукция американского производителя признана недостаточно надежной с точки зрения защиты информации», — цитируют «Ведомости» документ. В приказе Когогина уточняется, что по этой причине на предприятии введен запрет на использование корпоративных SIM-карты в устройствах данного бренда. Ранее Роскомнадзор заявил, что проверит защищенность iPhone и iPad. Пока в корпорации Apple отрицают сотрудничество с американскими спецслужбами и заражение вирусами телефонов дипломатов РФ по заданию разведки. Ряд российских ведомств, таких как Минпромторг, «Ростех», Минцифры и Федеральная таможенная служба, запретили сотрудникам использовать гаджеты американской компании в служебных целях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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