01 июня 2023

Reuters: Apple отрицает заражение вирусами телефонов российских дипломатов по заданию разведки США

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Apple отрицает заражение вирусами телефонов по заданию разведки, пишет Reuters Фото:

В корпорации Apple отрицают сотрудничество с американскими спецслужбами и заражение вирусами телефонов дипломатов РФ по заданию разведки. Об этом заявили в компании.

«Компания никогда не сотрудничала и не будут сотрудничать ни с одним правительством с целью внедрения механизма обхода защиты в устройства Apple», — заявили в корпорации. Сообщение опубликовало агентство Reuters.

Ранее ФСБ России узнала, что с помощью мобильных устройств фирмы Apple осуществлялась разведывательная акция спецслужб США. Сообщалось, что тысячи телефонов этой компании оказались заражены программой-вирусом, пишет «Национальная служба новостей». В МИД РФ отметили, что США осуществляют слежку за американцами и гражданами других стран через IT-компании. Таким образом Штаты ставят себя выше закона, заявили в ведомстве.

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В корпорации Apple отрицают сотрудничество с американскими спецслужбами и заражение вирусами телефонов дипломатов РФ по заданию разведки. Об этом заявили в компании. «Компания никогда не сотрудничала и не будут сотрудничать ни с одним правительством с целью внедрения механизма обхода защиты в устройства Apple», — заявили в корпорации. Сообщение опубликовало агентство Reuters. Ранее ФСБ России узнала, что с помощью мобильных устройств фирмы Apple осуществлялась разведывательная акция спецслужб США. Сообщалось, что тысячи телефонов этой компании оказались заражены программой-вирусом, пишет «Национальная служба новостей». В МИД РФ отметили, что США осуществляют слежку за американцами и гражданами других стран через IT-компании. Таким образом Штаты ставят себя выше закона, заявили в ведомстве.
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