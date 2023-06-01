Reuters: Apple отрицает заражение вирусами телефонов российских дипломатов по заданию разведки США

В корпорации Apple отрицают сотрудничество с американскими спецслужбами и заражение вирусами телефонов дипломатов РФ по заданию разведки. Об этом заявили в компании.
«Компания никогда не сотрудничала и не будут сотрудничать ни с одним правительством с целью внедрения механизма обхода защиты в устройства Apple», —
Ранее ФСБ России узнала, что с помощью мобильных устройств фирмы Apple осуществлялась разведывательная акция спецслужб США. Сообщалось, что тысячи телефонов этой компании оказались заражены программой-вирусом, пишет «Национальная служба новостей». В МИД РФ отметили, что США осуществляют слежку за американцами и гражданами других стран через IT-компании. Таким образом Штаты ставят себя выше закона, заявили в ведомстве.
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